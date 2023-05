La sfida salvezza all’esperto Mariani

L’Aia per Lecce-Spezia ha designato un arbitro esperto qual è Maurizio Mariani della sezione di Aprilia che vanta ben 134 direzioni in Serie A. Il 41enne romano, dal 2021 internazionale, ha arbitrato lo Spezia in undici occasioni, per un bilancio di sei vittorie aquilotte, due delle quali in Serie A (Spezia-Cagliari 2-1 e Napoli-Spezia 0-1 nel 2020-21), due pareggi e tre sconfitte. Cinque precedenti col Lecce: tre sconfitte e due pareggi, l’ultimo il 16 aprile scorso contro la Samp (1-1). Assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia, quarto ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo. Al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar Oreste Muto di Torre Annunziata.

F.B.