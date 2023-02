La Penna dirigerà Spezia-Juventus

Spezia-Juventus sarà diretta da Federico La Penna (nella foto) della sezione di Roma 1. Il 39enne romano tornerà a dirigere una partita di campionato delle Aquile dopo sette anni, ovvero dal 28 maggio 2016 quando arbitrò la semifinale di andata playoff contro il Trapani (Serie B), al termine della quale la società bianca protestò ufficialmente per la mancata concessione di un calcio di rigore per fallo di Perticone su Piccolo. A dire il vero La Penna ha diretto lo Spezia anche lo scorso 19 ottobre in Coppa Italia contro il Brescia. Assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Andrea Zingarelli di Siena, quarto ufficiale Alberto Santoro di Messina. Al Var vi sarà Marco Guida di Torre Annunziata, all’Avar Lorenzo Maggioni di Lecce.

F.B.