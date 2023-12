HOCKEY SERIE A1. Forte dei Marmi-Sarzana una sfida con tanti ’ex’

Una domenica pomeriggio al Forte, ma non sarà una passeggiata per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. I rossoneri sono infatti attesi nel posticipo domenicale del campionato di serie A1 sulla pista dell’Hockey Forte dei Marmi Centro Porsche capolista del torneo e grande favorita per lo scudetto. A attendere i rossoneri ci saranno tanti ex a partire dal tecnico Alessandro Bertolucci e da giocatori che ancora sono nel cuore e nelle amicizie dei sostenitori rossoneri: Francisco Ipinazar, tre stagioni a Sarzana, Joan Galbas due stagioni stratosferiche con la maglia rossonera e il suo "bomber" Chicco Rossi quattro anni al Vecchio Mercato. Mancano quattro giornate per terminare il girone d’andata e delineare la griglia definitiva della final-eight di Coppa Italia. Di certo i sarzanesi hanno perso terreno nelle ultime tre partite totalizzando soltanto un punto. E oggi pomeriggio la pista sarà caldissima ma rievoca ottimi ricordi come la conquista della Coppa Italia e il successo di un anno fa. Si gioca alle 18 arbitrano Galoppi di Follonica e Fontana di Milano.