Futura e Podenzana divertono nel derby

futura CEPARANA

2

PODENZANA TRESANA

3

PALLAVOLO FUTURA CEPARANA: Battistini, D’Ascoli 19, Morghen 6, Barletta 4, Rossi 14, Amendola 11, Parentini 1. Bello G. 1, Rapalli 3, Pascucci libero; n.e. Serio, Orlanducci, Bello L. e Carbone. All. Simoncini; vice Derchi

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Brizzi, Deste, Martinelli, Bacchini, Allegretto, Pinotti, Leonardi F., Barbieri, Bartoli, Bruno, Zanini, liberi Leonardi J. e Rocca. All. Saccomani; vice Cozzani.

Arbitri: Portaccio e Zampini

Parziali set: 21-25; 25-19; 25-22; 21-25; 13-15

BOLANO – Nonostante il risultato non avesse particolare importanza, considerati i destini per il momento già segnati delle due squadre, il ‘derby’ si dimostra comunque piacevole ed emozionante. La Futura Ceparana (nella foto, la squadra con tecnici e dirigenti) parte più contratta nel primo set, apparendo più superficiale e commettendo troppi errori. Ne approfittano le ragazze del Podenzana Tresana Volley che vincono agevolmente 21-25. Nel secondo parziale le padrone di casa tirano fuori l’orgoglio e alzano il livello del gioco, aggiudicandosi anche la terza frazione di gara.

Anche nella quarta parte del match le locali continuano a lottare, ma ad avere la meglio di misura sono le lunigianesi (21-25). Tie-break al cardiopalma, deciso punto a punto in favore delle ospiti (13-15). Per la cronaca spezzine in campo con Battistini al palleggio e D’Ascoli opposto, con Amendola e Rossi di banda, con Barletta e Morghen in mezzo e con Pascucci libero. Rispondono le avversarie con Brizzi e Deste in costruzione, con Martinelli e Bacchini in diagonale, con Allegretto e Pinotti centrali, con Bartoli e capitan Francesca Leonardi a schiacciare. Da libero Rocca e Jessica Leonardi con Bruno nel ruolo di ’jolly’. Ora le strade delle due squadre si separeranno: la Futura si giocherà la permanenza in Serie C ai play-out mentre il Podenzana Tresana proverà a salire di categoria attraverso i play-off.

Ilaria Gallione