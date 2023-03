Futura a tutta grinta mette sotto il Sestri

Futura Ceparana

3

Virtus Sestri

1

PALLAVOLO FUTURA: Parentini 3, D’Ascoli 20, Morghen 11, Rossi 15, Amendola 6, Barletta 6, Battistini 6, Rapalli 1, libero Pascucci; n.e. Bello G., Bello L., Carbone, Serio e Orlanducci All. Simoncini; vice Derchi.

VIRTUS SESTRI PONENTE: Marchetto, Pedemonti, Cravea, Borossi, Nicoletti, Bistolfi, Ivaldo, Molari, Buscaglia, libero Grosso; n.e. Pecorella e Pinto. All. Graffigna.

Arbitri: Mancuso

Parziali set: 25-21; 25-23; 17-25; 25-22

BOLANO – Bella vittoria, seppur sofferta, della Pallavolo Futura contro l’ostica Virtus Sestri. Le spezzine si aggiudicano i primi due set, pur senza brillare nel gioco ma con la determinazione di chi vuole vincere a tutti i costi. Una grinta che si rivela arma in più per portare a casa i primi due parziali del match. Nel terzo set si assiste al ‘solito’ calo di concentrazione delle ragazze di Simoncini che subiscono la pressione avversaria e cadono nettamente 17-25. Nella quarta frazione di gara le locali rientrano in campo più decise e rimettersi in carreggiata e dimenticare il passaggio a vuoto della terza frazione.

Gli errori non mancano, ma l’agonismo diventa il motore dell’incontro e le padrone di casa ne approfittano, prendendo il sopravvento per far girare il match dalla loro parte in maniera definitiva. Con un meritato 3-1 chiudono l’incontro favorevolmente e si mettono alle spalle una settimana piuttosto intensa, in cui sia la squadra di serie C che l’Under 18 hanno dovuto fare gli straordinari.

Risultati: Tigullio-Normac 0-3, Paladonbosco-Audace Gaiazza 1-3, Grafiche Amadeo Sanremo-Lunezia Volley 0-3.

Classifica: Lunezia Volley 28, Pallavolo Futura Ceparana 26, Grafiche Amadeo Sanremo 21, Virtus Sestri 17, Audace Gaiazza Campomorone 10, Normac Genova 9, Paladonbosco Ge, Tigullio 3.

Ilaria Gallione