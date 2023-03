Fezzanese, sfida salvezza a Stresa Uscire imbattuti è un passo avanti

Giornata decisiva la trentaduesima del girone A di serie D per la Fezzanese che è chiamata ad un importantissimo scontro salvezza a Stresa. La terna arbitrale designata vede come arbitro Spera di Barletta con assistenti Zanichelli di Legnano e Guerra di Nola. Il delicato match inizierà alle ore 14.30 e se i fezzanoti usciranno imbattuti dal terreno verbanese faranno un passo deciso verso la salvezza dato che dopo la sosta in programma domenica prossima, 26 marzo, mancheranno soltanto sei giornate alla fine della regular season. La compagine del presidente Arnaldo Stradini si è preparata con attenzione in vista di questo fondamentale incontro e per farlo al meglio è partita il giorno prima vista la lontananza che la separa dalla località piemontese. In tutto l’ambiente di Fezzano c’è grande fiducia ed entusiasmo visto l’ottimo momento di forma che sta attraversando la squadra come ha dimostrato anche nell’ultimo turno nel quale si è imposta con un roboante 5-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Casale. Per l’occasione mister Stefano Turi cercherà di recuperare tre giocatori importanti assenti nella sfida con i casalesi nell’ordine Cantatore, Selimi e Toccafondi. Verdi che attualmente sono noni in classifica con ben sette lunghezze di vantaggio dalla zona play-out in un girone sempre più equilibrato e con distacchi minimi tra le varie squadre pertanto la quota salvezza si è alzata e per ottenerla si dovranno conquistare più punti possibili. I stresiani, invece, sono terzultimi e comunque non vanno sottovalutati ma anzi affrontati con la massima concentrazione e determinazione dato che nella gara d’andata hanno espugnato il ‘Miro Luperi’ vincendo con un netto 3-0 ed appaiono in questo momento in una buona condizione come hanno dimostrato domenica scorsa pareggiando per 1-1 con il Ligorna quinto in classifica. Ci vorrà pertanto la miglior Fezzanese per conseguire un risultato positivo in questa difficile trasferta.

Paolo Gaeta