Fede, entusiasmo e passione, l’appello della Curva Ferrovia per sostenere le Aquile

Fede, entusiasmo e passione. Sono i tre ingredienti che i 10176 tifosi aquilotti - 1500 saranno di fede juventina posizionati nel settore ospite - metteranno domani pomeriggio ‘in campo’ per infondere coraggio e determinazione agli Aquilotti, impegnati nel difficilissimo match contro la Juventus. Detto che i supporter della curva Piscina sfoggeranno una splendida coreografia all’ingresso in campo delle due squadre, anche i tifosi della curva Ferrovia stanno chiamando a raccolta tutti gli appassionati dei colori bianchi per spingere Gyasi & C. verso l’impresa.

"Domenica ci sarà bisogno del ‘Picco’ - affermano -, di quello stadio che fa tremare le gambe agli avversari e fa capire ai nostri giocatori che non sono soli in questa battaglia. Per novanta minuti lasciamo da parte qualsiasi discorso e pensiamo solo ad incitare i nostri ragazzi. Siamo in serie A, categoria che chiunque tifa la nostra maglia forse non ha mai pensato di vedere al ‘Picco’. Ora che l’abbiamo raggiunta dimostriamo che vogliamo mantenerla più di qualsiasi altra cosa sostenendo la squadra come solo noi sappiamo fare".

A seguire l’invito a non mollare e a lottare tutti insieme: "Ricordiamoci che siamo quelli che vincono con l’orgoglio, contro tutto e tutti. Quelli che hanno scritto la storia trascinando in Serie A lo Spezia e salvandolo due anni di fila. Quelli che c’erano prima, ci sono e ci saranno sempre. Se vogliamo realizzare qualcosa di straordinario abbiamo le potenzialità per poterlo fare, ma solamente tutti insieme". La chiosa è un appello a creare un ambiente da ‘Picco’, una bolgia di folklore, calore, amore totale e incondizionato per i magici colori bianchi: "Domenica sarà il decennale della nascita del gruppo Curva Ferrovia, invitiamo pertanto tutti i tifosi a portare una sciarpa o una bandiera allo stadio da utilizzare come coreografia per onorare al meglio questa ricorrenza. Avanti senza paura, anche quando la situazione è dura".

Considerando l’importanza della gara, i tifosi bianchi gremiranno lo stadio con largo anticipo sul fischio d’inizio per dare un’ulteriore spinta agli Aquilotti fin dal loro ingresso in campo per il riscaldamento. Al fischio d’inizio, sulle note dell’inno coniato da Borghetti, tutti con le sciarpe alzate per testimoniare attaccamento e fede ai simboli aquilotti, "unico e vero amore". Fabio Bernardini