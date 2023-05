Fabio Soli fa lezione agli allenatori della Npsg Un tuffo nel passato per l’ex Spezia Volley

di Ilaria Gallione

Fabio Soli (nella foto), ex palleggiatore dello Spezia Volley una ventina di anni fa, C.T. della nazionale estone e prossimo coach del Trentino Volley, squadra attualmente impegnata nella finale scudetto contro Lube Civitanova, stasera dalle ore 19 alle 21 incontrerà al ’PalaMariotti’ gli allenatori della Nuova Pallavolo San Giovanni e del Futura Ceparana per un approfondimento teorico-pratico su: "idee e spunti per organizzare la fase break point". Un tuffo nel passato per uno dei tecnici più importanti del panorama italiano che nella stagione 200405 ha vestito la maglia spezzina nel campionato di Serie B1. Una stagione conclusa al secondo posto dietro ad IGO Genova e davanti al Burro Virgilio MN. Erano i tempi di Soli, Alderani, Pirola,Sisti, Roganti, Castello, Guerrini, Zoppi, Barbieri, Cecchi e Poli con allenatore Nello Mosca. Dopo quell’esperienza ed un anno passato a Lamezia Terme ha vestito i colori di Crema in A2 e nel 0607 ha esordito nella massima serie con il Modena, vincendo anche la Challenge Cup. Ha terminato la carriera da giocatore nell’Universal Carpi nel 2010, tormentato da guai fisici che gli hanno impedito di continuare.

Come tecnico ha iniziato la sua avventuranelle giovanili di Modena per essere poi promosso assistente in prima squadra al fianco prima di Silvano Prandi e poi di Bruno Bagnoli. Ha poi seguito quest’ultimo in Turchia al Fenerbahce, sostituendolo poi alla guida tecnica e vincendo una Supercoppa Turca e giungendo alle semifinali scudetto. Nel 2014 è rientrato in Italia come vice di Bonitta nella Nazionale femminile e contemporaneamente si è seduto sulla panchina della Globo Sora in A2, portandola nella stagione successiva in Superlega. Si è trasferito poi a Ravenna dove è rimasto due anni e dove ha vinto la Challenge Cup ai danni dell’Olympiakos Atene. Nel 2018 è stato chiamato alla guida del Vero Volley Monza in Superlega dove è rimasto tre stagioni. Dopo un periodo di inattività dal 2021 è alla guida della Top Volley Latina. Contemporaneamente a gennaio 2022 viene chiamato a dirigere la nazionale Estone.

Quello con Fabio Soli sarà il primo di una serie di incontri che la società biancazzurra ha in mente di organizzare per qualificare sempre più i propri tecnici e quelli del Futura Ceparana,club con cui collabora strettamente da oltre un anno, e per allargare sempre più gli orizzonti oltre i confini liguri.