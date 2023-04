E’ uno Spezia che lotta e finisce in crescendo

Un punto che fa brodo, viste le sconfitte delle altre, peccato per una vittoria sfumata per centimetri, se pensiamo a quante volte tiri come quelli di un rinato Maldini e di Ekdal, dopo essere carambolati sui legni, finiscano in porta. Meglio guardare avanti, a Fiorentina e Lazio, entrambe in stato di grazia. Per salvarsi ci vuole anche qualche impresa contro pronostico, magari con quel po’ di fortuna che è mancato domenica. Non va però dimenticato il primo tempo, con la prevalenza del gioco ospite: un super Dragowski e una traversa benigna hanno evitato il tracollo. Con molti elementi non al meglio e inizialmente risparmiati, Semplici ha provato una strada che si è rivelata in salita, sia per le caratteristiche della Salernitana, sia per alcune prestazioni negative. Cercasi Verde disperatamente, il genietto napoletano ha perso la lampada, ma questa squadra ha bisogno delle sue invenzioni. Kovalenko, se non è stimolato nemmeno dal riscatto obbligatorio in caso di salvezza in una società solida, cosa lo può tirar fuori dal torpore? Meno male che ora in panchina c’è un fighter dal pensiero veloce. Semplici sperava di salvarsi al gong dell’intervallo per ridisegnare la squadra ma, a prescindere dall’autogol di Caldara, i cambi li avrebbe fatti in ogni caso, come anche l’ingresso di Agudelo per Gyasi era nelle cose e forse è stato solo anticipato dal contraccolpo del duro intervento di Coulibaly. Semplici ha cambiato anche modulo, con Ekdal davanti alla difesa, regista arretrato e diga, avendo piedi ed esperienza per far bene entrambe le cose, e tre centrocampisti in linea come Zurkowski, Bourabia e Agudelo che hanno cambiato la partita, con il colombiano scatenato a rubar palla come il miglior Mike D’Antoni. Davanti, un Maldini in piena fiducia iniziava subito con un paso doble sontuoso al limite dell’area e liberava Shomurodov dal peso di giocare da solo contro 3, con un Gyomber particolarmente arcigno. E’ già la seconda rimonta dell’era Semplici, dopo Udine, in una squadra che combatte alla morte e finisce in crescendo. Segnali da non sottovalutare in vista del finale di stagione, con un Bastoni in più che fa capolino.

Mirco Giorgi