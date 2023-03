Domani sera al Picco dirigerà Marinelli

Ad arbitrare il match Spezia-Inter di domani sera, al ‘Picco’ (ore 20,45), sarà Livio Marinelli di Tivoli. Nove i precedenti con lo Spezia, per un bilancio di tre vittorie bianche, tre pareggi e altrettante sconfitte. Per il 38enne arbitro laziale sarà la sua 34° direzione in Serie A. Gli assistenti di gara saranno Luca Mondin della sezione di Treviso e Pasquale De Meo della sezione di Foggia, quarto ufficiale Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Al Var vi sarà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, all’Avar Salvatore Rosario Abisso della sezione di Palermo.