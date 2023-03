Derby Zephyr-Trading Logistic

Al ’PalaConti’ va in scena il secondo atto del derby spezzino di pallavolo maschile serie B tra la Npsg Trading Logistic e la Zephyr Mulattieri. L’appuntamento tanto atteso, il 20° della stagione, questo pomeriggio alle ore 17. L’obiettivo dei biancazzurri è bissare il successo dell’andata, senza sottovalutare il valore degli avversari. La classifica piuttosto deficitaria che coinvolge i rossoblù nella lotta per non retrocedere non dovrà, infatti, far pensare ad una formazione timorosa e rinunciataria. Anzi, le motivazioni di riscatto saranno altissime così come la voglia di aggiudicarsi il derby. Coach Marselli deciderà la formazione solo all’ultimo nella speranza che il centrale Nannini riesca a recuperare dall’influenza con Conti pronto a subentrare. In forse anche le bande Salsi e Facchini. Dall’altra parte gli spezzini, forti del quarto posto, affronteranno l’impegno in relativa tranquillità, comunque sempre alla caccia della vittoria.

Ilaria Gallione