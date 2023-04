"Derby da vincere, noi ci crediamo"

Un partita fondamentale, ma non decisiva per la salvezza che sarà raggiunta a quota 34 punti. Questo è il pensiero ricorrente dei tanti tifosi presenti anche ieri pomeriggio in occasione della terza apertura dello stadio Picco agli allenamenti degli aquilotti. Selfie, cori e foto ai protagonisti e tanta voglia di stringersi intorno alla squadra nel momento più delicato e importante della stagione. Da rimarcare ancora una volta la presenza di tantissime famiglie e giovanissimi, ragazzi e ragazze che sempre più si stanno avvicinando al mondo Spezia. Guardando alla sfida di sabato a Marassi un piccolissimo tifoso ha azzardato un pronostico: Elia dice infatti che "lo Spezia vincerà 2-1". Per il papà Manuel Cantarone quella di Genova sarà partita fondamentale ma non decisiva perchè "i punti e gli scontri diretti sono ancora tanti" con la quota salvezza a 34 punti. Sulla stessa lunghezza d‘onda la moglie Cinzia: secondo lei il derby di Marassi sarà decisivo se lo Spezia vincerà, con un contraccolpo troppo forte per la Sampdoria. Alberto Gianardi, tifoso di vecchia data sottolinea: "Spero che si vinca, non siamo messi benissimo. Non so quanti punti servano, ma so che ci salveremo". Giovanni Gafagno, pure lui da sempre presente al ’Picco’ aggiunge. "Penso che sia dura, occorre stare attenti e giocare con il sangue agli occhi... 7 punti per la salvezza sono da fare, per forza". Per Alessandra Pellegrini si tratta di "un derby particolare, serve vincere e partita da giocare con il coltello tra i denti. Ma lo faranno anche i giocatori della Sampdoria. Quindi massima concentrazione. La salvezza? 34 punti dovrebbero bastare". Marco Spadoni con la figliola Martina parla di "partita fondamentale per il morale e la classifica, credo servano ancora 78 punti". Anche Martina è d‘accordo e condivide le parole del papà. "E’ difficile ma possiamo farcela". Simone Angeli dice che "sarebbe fondamentale vincere per allungare sulla Sampdoria e agganciare il Lecce o ridurre comunque la distanza da chi ci precede. Direi 9 10 punti per essere tranquilli". Elena Malaspina vede in quella di Genova una partita "in cui sarà fondamentale vincere, una sfida da dentro o fuori. Servono dieci punti per stare tranquilli".

Sugli spalti del Picco a seguire e incitare i giocatori di Semplici c’è anche la ex aquilotta del Calcio Femminile con un cognome che è tutto dire: Michela... Picco, grande bomber con esperienza in serie A. Lei e la compagna Veronica Ramagini vengono da Massa a tifare Spezia . "Ci salveremo, dobbiamo andare a Genova per cercare soprattutto non perdere, vincendo saremo quasi salvi. Penso che 6 7 punti dovrebbero bastare". Chiude la carrellata di speranze e pareri Jacopo Erbetta che parla di ‘atteggiamento’. "Bisogna interpretare la partita in modo intelligente, è la Sampdoria che rischia di più. Comunque le armi per fare male ci sono. Per la salvezza arrivare a quota 33 punti dovrebbe bastare"

Marco Zanotti