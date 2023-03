Continua la marcia delle aquilotte

Solbiatese Azalee

1

ASD Spezia

3

SOLBIATESE AZALEE: Resmini, Badiali, Galli, Crestan, Berlato, Magatti, Meazza, Pozzi, Vischi, Barbini, Pellegrinelli. A Disp: Planca, Bensalah, Masachio, Brazzarola, Ferraro, Ceccobelli, Lettieri, Baroffioi. All: Marsich

ASD SPEZIA: Gallego, Barraza, Duarte, Larroussi, Lazzara, Cardoso, Ciccarelli, Dezotti, Mazzier, Ruzafa. Gamache. A Disp: Giordano, Omokaro, Girolamo, Carabott, Duce, Viscuso, Gino All: Ferrarese

Arbitro: Sacco di Novara, ass. Scorrano e Turri

Reti: 3° Duarte, 15° Pellegrinelli, 2T 30°e 35°

Ruzafa.

Continua la marcia dello Spezia, ancora una vittoria che porta le aquilotte, con merito, a ridosso del 5 posto che sarebbe dopo la falsa partenza un grande risultato. E c’è la semifinale di coppa Italia che darebbe un senso importante alla stagione. A Solbiate Arno contro una diretta concorrente per il quinto posto, le aquilotte segano subito con Duarte, raggiunte dalla Bomber Pellegrinelli dopo una decina di minuti, poi equilibrio fino a metà ripresa, quando Ruzafa sale in cattedra e con una doppietta porta lo Spezia alla meritata vittoria. Domenica si torna in campo contro il Baiardo. Gli altri risultati, Pavia-ProSesto 4-1 , Baiardo-Pontedera 1-1, Ivrea-Su Planu 5-0, Orobica-Reala Meda 2-0 Pinerolo-Freedom 0-1 Lucchese-Vittuone si giocherà 29 Marzo. Riposava il Fiamma Monza. Classifica: Pavia 46, Orobica 44, Pinerolo 43, Freedom 41. Ivrea e Solbiatese 33, Spezia 30, Baiardo 29, Vittuone 26, Pontedera 20, Meda e Pro Sesto 19, Lucchese 18, Fiamma Monza 10, Su Planu 1.