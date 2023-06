Champions del Golfo, Calcio Giovanile e Solidarietà a La Spezia

Calcio e beneficenza scendono in campo insieme ai giovani giocatori della nostra provincia (e non solo). Al via infatti domani la ‘Champions del Golfo’, il torneo calcistico giovanile che avrà il suo svolgimento anche in questa stagione al campo sportivo ’Tanca’. La manifestazione, alla seconda edizione, andrà avanti per tutto il mese di luglio, all’insegna dei sani valori dello sport e delle emozioni che solo il calcio giovanile sa regalare. Anche quest’anno Speziasportale sarà media partner del torneo. La kermesse lo scorso anno ha visto oltre 500 bambini impegnati sul terreno del Tanca, il via ufficialmente con la serata di domani quando sul campo sportivo di via Lunigiana sfileranno le 47 formazioni impegnate in questa edizione. La serata sarà dedicata alla beneficenza in quanto l’intero incasso sarà devoluto all’Ail, Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e vedrà la partecipazione del sindaco del Comune della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore allo sport e agli impianti sportivi Marco Frascatore.

Il via ufficiale, invece, con le partite giocate sarà sabato 1 luglio con la finalissima in programma il 31 luglio. Le formazioni impegnate saranno composte da bambini nati nelle annate che vanno dal 2006 al 2016 con la grande novità della partecipazione di una squadra femminile. Sarà pertanto un mese di luglio di intenso calcio giocato giovanile all’insegna della solidarietà e dei sani principi dello sport.