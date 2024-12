Catanzaro-Spezia 0-1: Pio Esposito segna e le Aquile agganciano il Pisa al secondo posto

Catanzaro, 21 dicembre 2024 – Lo Spezia espugna il “Ceravolo” grazie a un gran gol di Pio Esposito, il suo nono stagionale. Battere il Catanzaro vuol dire anche, con la contemporanea sconfitta del Pisa a Modena, agganciare proprio i toscani al secondo posto in classifica dietro alla corazzata Sassuolo. Entrambe a 37, davanti gli emiliani a 43.

Sceglie Degli Innocenti a centrocampo e Falcinelli in attacco D'Angelo per la sfida del “Ceravolo”.

La conclusione al volo di Elia, dopo una respinta su corner al 14', è abbondantemente fuori misura. Il primo tiro nello specchio è spezzino, al 16', ed è Degli Innocenti che arriva a concludere, dopo lo scambio con Falcinelli appena dentro l'area. Il rasoterra viene però parato senza difficoltà da Pigliacelli. Il Catanzaro replica con Biasci, il cui colpo di testa sul cross di Pontisso, ma è centrale e facile per Gori. Passa ancora un minuto, al 18' lo Spezia in vantaggio: Pio Esposito resiste alla carica di Petriccione e poi scaraventa con un potente destro la palla sotto la traversa. È lo 0-1.

Una cavalcata di Wisniewski, con il polacco a concludere con il destro, dopo aver scambiato con Degli Innocenti, al 34', ma la palla va sull'esterno della rete. Tocca a Falcinelli, con la palla rimpallata sul fondo, poi ancora una riconquista palla di Salvatore Esposito, proprio vicino all'area , poi entra ma il tiro viene rimpallato (38'). Chiude il primo tempo in attacco il Catanzaro, che però non riesce a concludere.

Dopo l'intervallo, Bertola lascia spazio a Mateju e lo Spezia parte arrembante. Falcinelli non riesce al 4' a girare la palla sotto porta. Poi Gori raccoglie la palla facilmente sul rasoterra dell'appena entrato Antonini. L'intervento di Mateju sul nuovo entrato Pittarello al 12' è da rigore , però poi il Var decide e annulla tutto per la posizione di offside dell'attaccante, davvero di poco.. Sfiora l'incrocio al 17' la punizione di Salvatore Esposito, ma rischia anche lo Spezia. Grande dribbling di Buso, poi il suo tiro trova le gambe di Hristov e va sul fondo, mentre a Iemmello vengono murati due tiri da Aurelio al 27'. È Gori a salvare il risultato al 34', con un miracolo su Pittarello, in un momento di pressione di casa. Poi l'arrembaggio finale del Catanzaro che non porta a nulla. Lo Spezia ottiene una bella vittoria che segue il buon pareggio a Marassi con la Sampdoria.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo (10' st Antonini), Bonini; Cassandro (43' st Cassandro), Pompetti, Petriccione, Pontisso (10' st Buso), Compagnon (40' st Seck); Iemmello, Biasci (10' st Pittarello). A disp. Dini, Turicchia, Koutsoupias, Brignola, Pagano, Ceresoli, Situm. All. Caserta.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola (1' st Mateju); Elia, S. Esposito, Nagy, Degli Innocenti (30' st Cassata), Reca (22' st Aurelio); Falcinelli (22' st Soleri), P. Esposito (41' st Colak). A disp. Sarr, Ferrer, Di Serio, Bandinelli, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D'Angelo.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (assistenti Ricci di Firenze e Niedda di Ozieri, quarto uomo Reda di Molfetta; Var Volpi di Arezzo, Avar Di Paolo di Avezzano).

Marcatore: 18' pt P. Esposito.