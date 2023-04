Canaletto si illude poi cede alla Cairese Retrocessione vicina

Cairese

CAIRESE: Moraglio, Fontana, Prato, Boveri, Galli (46’ Tona), Berretta, Babliuk Franzino (92’ Brignone), Lazzaretti (68’ Ordisci), Sassari, Fabbri, Zunino (85’ Piu). A disp. Rizzo, Nonnis, Diamanti, Chiarlone, Cuka. All. Alessi.

CANALETTO SEPOR: Ferraiuolo, Gambino, Saloni (86’ Ugolini), Campagni (69’ Casassa), Valentini, Passeri (55’ Favazza), Bonni (65’ De Cillis), Ferri (78’ Cantoni), Frolla, Poli, Marte. A disp. Tonelli, Lonardo, Villa, Costa. All. Plicanti.

Arbitro: Kartal di Imperia (assistenti Botto e Pistis di Genova).

Marcatori: 33’ Bonni, 44’ e 90’ (rig.) Fabbri, 61’ Tona, 64’ Sassari.

CAIRO MONTENOTTE – Il Canaletto perde 4-1 sul campo della forte Cairese e sembra ormai condannato alla retrocessione. Eppure i canarini partono bene andando in vantaggio al 33’ con Bonni in contropiede. Al 44’ pareggia Fabbri con un tiro dal limite. Al 61’ il neontrato Tona di testa sigla il 2-1 locale. Al 64’ il tris di Sassari con una splendida semirovesciata su cross di Zunino. Al 90’ il poker di Fabbri che fa doppietta su rigore, fallo di mano in area di Gambino.