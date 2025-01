Campionato Spezzino: Gino Hair Salon ko nello scontro diretto con l'Avanti Tutta

La Spezia, 16 gennaio 2025 – Ripartono i campionati amatoriali di calcio Aics a 7 dopo la pausa natalizia; in evidenza nell'ottava giornata della Serie A del Campionato Spezzino, l'Avanti Tutta, trascinata dal bomber Mazzantini autore di una doppietta, espugna il campo di Nave per 3-1. Tre punti importanti per la classifica per la squadra di mister Giordano che con il tesseramento dell'esperto portiere Adroit nella sessione invernale di mercato, candida i ragazzi dei Prati tra i favoriti al titolo provinciale.

Soffre, ma la capolista Lakomitiv Loska conquista la vittoria contro BF Team: Ricci mvp con cinque reti a taccuino. Netta vittoria per lo Spezia Calcio Popolare contro Doi Fanti; chiude la Serie A la vittoria di Grandi Macchine su Fc Prati.

In Serie B, capitan Lestingi autore di una tripletta porta alla vittoria Rainbow Melara; tre punti anche per Quelli del Giovedi e San Marco. Finisce in parità FC Pieve-ND Trasporti.

In Serie C girone 1, Portovenere conquista la vittoria ai danni di Perffo' e la testa della classifica. In una gara nervosa, ricca di sanzioni disciplinari, Italian Yacht Painting ha la meglio sulla Pizzeria dal Mancio. Chiude la vittoria di Enjoyers su Spezia 2000: Arapi e Stefanelli autori di due reti ciascuno.

In Serie C girone 2, la coppia del gol Sabini-Turano stendono Bon Sti Chi. Danubio cala il poker e i graziotti Ria Real si portano al secondo posto in classifica

Nel girone di Sarzana continua la striscia positiva la capolista Gozzoviglio. Finisce in parità il big match di giornata Real Prulla-Laghezza.Un incontenibile Tavoni protagonista della gara Toros-Arcola Fortitude, trascina i primi al secondo posto della classifica.

SERIE A

Fc Prati 2024-Grandi Macchine Fc 1-3, Bf Team-Lakomitiv Loska 5-6, Gino Hair Salon-Avanti Tutta Pluriparts 1-3, Spezia Calcio Popolare-Doi Fanti 6-1.

SERIE B

Fc Pieve Fuoricampo-Nd Trasporti 5-5, Sorbolo F.C.-Quelli Del Giovedì 3-5, The Garden-San Marco Fc 2-6, Rainbow Melara-Fulgor Fc 7-5.

SERIE C girone 1

Avis Vezzano Ligure-Carbonitalia 6-0, Portovenere-Fc Perffo' 4-2, Italian Yacht Painting Pizzeria-Dal Mancio 5-4, Enjoyers-Spezia 2000 4-2.

SERIE C girone 2

Terzo Mondo-Bon Sti Chi 6-3, Oratorio Don Bosco-Asc Boatable 4-3, Leon Ponteggi-Ria Real 3-9, C.m.b. Technical Service F.C. Real Bozi-Mae Paninoteca 7-4.

SERIE Sarzana

Arcola Fortitude-Toros 2-4, Gozzoviglio Fc-Officine Meccaniche Alberti 9-3, Laghezza-Real Prulla 3-3, Calcio Nave-Scm 0-6.