Calcio Uisp: Veppo travolgente, mentre Locanda Alinò e Bar Picchi spiccano

La Spezia, 14 marzo 2024 – Intanto una prima scrollata. Passeggiando con lo Sporting Bacco con una decina di gol, la Locanda Alinò torna solitaria in vetta, lasciando dietro l'Avosa (che osserva il suo turno di riposo). Nella sesta di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, continua a cadere La Gira O.F. Chelli, mentre tutto si muove in zona playoff.

La capolista Realchiappa Progetto Appalti viene letteralmente distrutta dal Veppo, ma certo non ne approfitta la seconda del Girone 2, il Real Dlf Pizzeria Chiara, battuta in casa dal Bagnone. Solo il Levanto fa un bel balzo in avanti e avvicina le due formazioni.

Allunga il Ccr Muggiano/O.F. Chelli in testa al Girone 3, visto che il Sarzanello viene superato dal Monti tra le mura amiche nel big match di giornata.

Troppo forte il Bar Picchi, che piega la prima inseguitrice, il Deportivo La Bottiglia e vola in vetta a +4 nel Girone 4, mentre il Comano è ora sul secondo gradino del podio dopo l'intenso incontro con il Dl Stella Rossa Canaletto.

GIRONE 1 La Gira O.F. Chelli-Tabaccheria Briselli 2-4 Canese S., Llozhi E.; Tacchini N. (2), Stefanelli L., Raggi F. Pellegrini Gomme-Sesta Godano 4-3 Castagnaro M. (2), Strata M., Battolla A.; Taddei D., Visigalli E., Sarr M. Ristorante Pin Bon-Saja Srl 4-6 Rossi C. (2), Petru L., Greco L.; Llozhi S. (2), Gjuzi S. (2), Uka F., Sula S. Sporting Bacco-Locanda Alinò 0-10 Novani R. (4), Morina F. (2), Migliore F. (2), Acosta Rodriguez F., Garofano D.

Classifica: Locanda Alinò punti 28; Avosa 26; La Gira O.F. Chelli 23; Tabaccheria Briselli e Saja 18; Pin Bon 13; Pellegrini 9; Sesta Godano e Leta1990 8; Sporting Bacco 6.

GIRONE 2

Asd Veppo-Realchiappa Progetto Appalti 6-1 Makitov I. (2), Denegri G., Fontanabona I., Fontanabona M., Varsi F.; Granados A. Asd La Foce Fuoricampo-Ac Rebocco/Vf Alino 7-3 Cancogni D. (3), Colombo A. (2), Russo J. (2); Coppola M. (2), Bruccini B. Levanto-Pizzeria Fuoricampo 6-3 Pettirossi R. (4), Delmedico G., Currarino A.; Siciliani S. (3) Real Dlf Pizzeria Chiara-Asc Bagnone 3-4 Rabà G. (2), Musetti A.; Pellegrini M. (2), Giromini M. (2) Bar Cavour-Bar Ravenna 2-2 Pierini L. (2); Del Bene A. (2)

Classifica: Realchiappa punti 22; Real Dlf 21; Levanto 20; Moto Masini 18; Veppo e Bagnone 17; Cavour 15; Fuoricampo 12; Rebocco/Alinò 10; Ravenna 8; Foce Fuoricampo 7.

GIRONE 3

Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Autoservice Cassana 6-4 Navari L. (4), Cantoni S. (2); Mariotti D., Piva D., Finocchietti S., Licari A. Delta del Caprio-Dlf/Gmn 1-3 Volpi M.; Barbieri N. (2), La Barbera V. Amatori Per Lucio-Marola 3-3 Pennacchi J., Barattini M., Lazzari L.; Severi S. (3) Arci Canaletto-Anglotech 4-5 Crocetti M. (3), Mezzani D.; Conti F. (2), Genova T., Mancuso J., Iaione M. Sarzanello-Monti 2-5 Domenichelli M., Gazzotti F.; Scozzari D. (2), Crispi L. (2), Lombardi L.

Classifica: Muggiano/Chelli punti 25; Sarzanello 22; Monti 20; Good Boys 19; Amatori Per Lucio 18; Canaletto 14; Marola e Anglotech 12; Delta del Caprio 11; Dlf/Gmn 10; Cassana 7.

GIRONE 4

Veppo 2-Ristorante Albergo Nettuno 3-10 Accialini D. (2), Fiorucci C.; Del Vecchio S. (4), Poletto C. (4), Paita C. (2) Deportivo La Bottiglia-Bar Picchi 1-4 Bongi M.; Errouichaq R. (2), Sabatini A., Tedesco G. Asd Atletico Tresana 2010-Sesta Godano 2 2-0 Piccirillo A. (2) Asd Comano 2016-Dl Stella Rossa Canaletto 6-5 Servi N. (3), Borsetto M. (2), Marani S.; Camara I. (4), Zucchello E. Locanda De' Nobili-Atletico Gragnola 1-4 Gralio A.; Spadoni N. (2), Pietrobono D. (2)

Classifica: Bar Picchi punti 24; Deportivo La Bottiglia e Comano 20; Atletico Tresana 19; Atletico Gragnola 18; Nettuno 15; Dl Canaletto 12; Locanda de' Nobili 9; Sesta Godano 2 8; Veppo 2 4.

Marco Magi