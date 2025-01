Calcio Uisp: Bar Picchi frena a Pallerone, così il Comano si stacca

La Spezia, 17 gennaio 2025 – Se non ci fosse da recuperare fra pochi giorni la seconda giornata, quella appena andata in archivio, la tredicesima di andata, sarebbe l'ultima della fase ascendente del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. Delle squadre nella parte alta della classifica della Serie A, rallenta soltanto Leta Scp, frenata da Saja, mentre in vetta resta Avosa seguita ad un punto dalla Locanda Alinò.

Non perde colpi il Veppo, leader della Serie B dove spicca il poker di Staghezza nel Delta del Caprio.

Infine, in Serie C, con il big match tra Pallerone e Bar Picchi finito in parità, il Comano resta solo in testa grazie al successo esterno sul Dlf Aston Birra.

SERIE A

Risultati: Locanda Alinò-Levanto 4-0 per rinuncia, Sesta Godano-Aurora Ponteggi 3-8 (Visigalli E., Carinto F., Taddei D.; Raggi F. (4), Stefanelli L. (2), Ibba A. (2)), Saja Srl-Leta Scp 2-2 (Chierici T., Abatangelo L.; Corvi N., Acerbi E.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Sporting Bacco 4-3 (Musetti A. (3), Frione L.; Gerosa F. (2), Calzolari N.), Avosa-Pellegrini Gomme 7-3 (Meta D. (3), Agrifoglio C., Llozhi E., Lala D., Porpora F.; Battolla A., Flagiello A., Greco R.), Realchiappa Progetto Appalti-Good Boys 3-1 (Lorenzi D., Tonelli D., Perrone F.; Bello M. (2)), Ristorante Pin Bon-La Gira O.F. Chelli 3-4 (Gravina P. (3); Corvi Dallara L. (2), Gaeta M., Antinori D.).

Classifica: Avosa punti 22; Locanda Alinò punti 21; Aurora 19; Leta Scp 18, La Gira Chelli 17; Good Boys 13; Realchiappa 12; Saja 10; Pin Bon, Real Dlf e Pellegrini 9; Sesta Godano 3; Sporting Bacco 2; Levanto 1.

SERIE B

Risultati: Moto Masini-Ac Rebocco/Vf Alino 8-1 (Masini M. (3), Bontempi C. (3), Bertagni S., Di Grazia E.; Todaro F.), Dlf/Gmn-Bar Cavour 1-2 (Pozzi L.; El Atiki B. (2)), Fc Armaneto-Bar Ravenna 4-4 (Camilli F. (2), Pezzica G., Caruso G.; Centofanti G. (2), Sartini D., Massaro B.), Sarzanello-Asd Veppo 0-4 (Lufrano G. (2), Beverinotti M., Resico D.), Asc Bagnone-Monti 4-0 per rinuncia, Delta del Caprio-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 6-2 (Staghezza D. (4), Angella L., Menchini S.; Licari A., Oronzo V.), Asd La Foce Fuoricampo-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 5-8 (Cancogni D. (2), Russo J. (2), Colombo D.; Cantoni S. (3), Caldarelli F. (3), Navari L. (2)).

Classifica: Veppo punti 23; Bar Cavour 20; Masini, Ms/Ccr e Rebocco/Alinò 17; Bagnone 14; Delta del Caprio e Bar Ravenna 10; Sarzanello 9; Dlf/Gmn e Foce Fuoricampo 8; Ciassetta 6; Armaneto e Monti 3.

SERIE C

Risultati: Lm Immobiliare-Carpena/Spezia Centro 2024 0-4 per rinuncia, Sesta Godano 2-Asd Atletico Tresana 2010 1-4 (Terrin G.; Bambini C. (3), Trivelli D.), Dlf Aston Birra-Asd Comano 2016 0-4 (Lombardi G. (3), Lombardi L.), Dl Stella Rossa Canaletto-Veppo 2 1-5 (Zucchello E.; Traversoni M. (2), Basile F.), La Loggia 4.0-Real Chiappa Palati Fini 3-7 (Brizzi M., Stra' F., Canese T.; Lonardo C. (4), Aloi J., Granados A., Venturini O.), Atletico Gragnola-Deportivo La Bottiglia 3-4 (Costa A., Lunini D., Cori L.; Musetti S., Poli L., Uberti J., Bardini F.), Pallerone-Bar Picchi 5-5 (Gaspari L. (2), Magnanini M., Lombardi M., Cortesi M.; Errouichaq R. (2), Ricci M., Laazizi K., Lalouz A.).

Classifica: Comano punti 21; Picchi 20; Pallerone 19, Loggia 17; Bottiglia 15; Gragnola, Aston Birra, Real Chiappa e Tresana 12, Carpena/Spezia 9; Sesta Godano 2 7; Dl Stella Rossa, Veppo 2 e Lm 2.