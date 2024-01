Calcio Uisp a 11: Vf Alinò, Amatori Per Lucio La Serra a tutta forza

La Spezia, 22 gennaio 2024 – Viaggiano tutte forte le prime tre della classifica nella massima serie del calcio amatoriale a 11. Tre gol in trasferta di Valeriano Favaro Alinò (prima) e Amatori Per Lucio (seconda), quattro in casa per La Serra (seconda), per continuare bene nel Girone 1 del campionato della Uisp della Spezia e della Valdimagra, e scavalcare il Cgs Real Chiappa (prima inseguitrice dei leader e ora quarto, affiancato dal Comano).

Si ferma l'Atletico Tresana 2010 con lo Sporting Bacco, così la capolista del Girone 2, l'Amatori Castelnuovo (che batte il Delta del Caprio), allunga in vetta.

Sfida a suon di gol tra il leader Ceserano e Ritrovo Filetto 2, e dal pari ne guadagna La Colomba 9.80 che rosicchia un punto ed ora raggiunge il Rangers Soliera a -1 dalla testa del Girone 3.

GIRONE 1

Asc Bagnone-Blues Boys 1-1 Donati L.; Giovannelli S. Asd Il Ritrovo Filetto-Gs Pozzuolo 0-2 Orsoni M. (2) Comano-Cpo Agr. La Sarticola 1-1 Poli Barberis G.; Marinari M. Amatori Filattiera-Amatori Per Lucio 0-3 Tognozzi F., Freschi A., Pellistri M. La Serra-Montemarcello 4-1 Casoni W. (3), Giovannini L.; Foce M. Cgs Real Chiappa-Valeriano Favaro Alinò 0-3 Lala D., Meta F., Lesi L.

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 25; La Serra e Amatori Per Lucio 17; Comano e Real Chiappa 16; Blues Boys 14; Cpo Agr. La Sarticola 13; Gs Pozzuolo 12; Ritrovo Filetto 10; Amatori Filattiera 7; Montemarcello 5; Bagnone 4.

GIRONE 2

Sporting Bacco-Asd Atletico Tresana 2010 1-1 Gerosa F.; Pinelli D. Albianese-Amatori Pallerone 1-2 Marcocci T.; Scarpa A., Germi G. Amatori Castelnuovo-Delta Del Caprio 2-1 Ferrari L., Carli M.; Volpi A. Riomaior Bar O'netto-Gran Caffe' Sarzana 0-1 Alberghi D. Pugliola / Bellavista-Sesta Godano 0-1 Sarr M.

Classifica: Amatori Castelnuovo punti 20; Atletico Tresana 17; Gran Caffè Sarzana e Sesta Godano 16; Delta del Caprio 11; Riomaior Bar O'Netto e Sporting Bacco 10; Pugliola/Bellavista 9; Amatori Pallerone e Blues Boys 2 8; Albianese 7.

GIRONE 3

Autoservice Cassana-La Colomba 9.80 1-4 Barsotelli D.; Florio A., Moramarco N., Salvatori L., Delfini D. Virgoletta-Golfo Dei Poeti Lerici 1-2 Khdim E.; Maddalena L. (2) Farafulla Fc-Pegazzano 2-1 Khechini O., Manganelli R.; Tola C. Rangers Soliera-Atletico Gordana 2-2 Terenzoni M., Ippolito A.; Giuliano E., Thioune I. Us Ceserano-Asd Il Ritrovo Filetto 2 3-3 Terenzi M. (2), Gerini A.; Simonini A. (2), Ruggeri A.

Classifica: Ceserano punti 18; Rangers Soliera e La Colomba 9.80 17; Virgoletta 15; Pegazzano 14; Golfo dei Poeti Lerici 12; Farafulla 11; Atletico Gordana e Ritrovo Filetto 2 9; Autoservice Cassana 6; Romito 2.

Marco Magi