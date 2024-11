Biliardo Uisp: Termo B senza pietà con i cugini per mantenere la vetta

La Spezia, 18 novembre 2024 – Nessuna pietà: il leader Termo B vince il derby di casa e così tiene a distanza il Sarzana B dopo la nona di andata della Serie A del campionato di biliardo specialità boccette a squadre. Nella Serie B della kermesse curata dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, rimane in vetta la Lizza B, mentre se è vero che la Lizza D guida in Serie C, pareggia nel big match col Fabiano B, che viene così raggiunto sulla seconda piazza dal Maxim D.

SERIE A

Risultati nona: Termo A-Termo B 1-3, Pianta A-Maxim A 2-2, Campetto A-Valdellora A 3-1, Goriziana-Pitelli A 2-2, Maxim B-Centrale A 2-2, Termo C-Lizza A 2-2, Sarzana B-Riccò A 3-1. Ha riposato: Sarzana A.

Classifica: Termo B punti 27; Sarzana B 24; Sarzana A e Maxim A 21; Termo A 19; Pianta A e Centrale A 17; Campetto A, Termo C e Valdellora A 16; Pitelli A 14; Lizza A 13; Riccò A 12; Goriziana 10; Maxim B 9.

Prossimo turno: Termo B-Sarzana A, Maxim A-Termo A, Valdellora A-Pianta A, Pitelli A-Campetto A, Centrale A-Goriziana, Lizza A-MAxim B, Riccò A-Termo C. Riposa: Sarzana B.

SERIE B

Risultati ottava: Riccò B-O'Scaineto 2-2, Lizza B-Fabiano A 2-2, Centrale B-Sarzana C 4-0, Valdellora B-Campetto B 3-1, Lizza C-Pianta B 2-2, Follo A-Jolly A 2-2, Maxim C-Santo Stefano Magra 2-2.

Classifica: Lizza B punti 23; Follo A 21; Pianta B 20; Valdellora B 18; Sarzana C, Campetto B e Centrale B 16; Lizza C, Riccò B e Maxim C 15; Jolly A 13; Santo Stefano Magra A, O'Scaineto e Fabiano A 12.

Prossimo turno: O'Scaineto-Santo Stefano Magra A, Fabiano A-Riccò B, Sarzana C-Lizza B, Campetto B-Centrale B, Pianta B-Valdellora B, Jolly A-Lizza C, Follo A-Maxim C.

SERIE C

Risultati ottava: Fabiano B-Lizza D 2-2, Valdellora C-Maxim D 1-3, Santo Stefano Magra B-Follo B nd, Maxim E-Pitelli B 1-3, Riccò D-Termo D 1-3, Jolly B-Riccò C 2-2. Ha riposato: Sarzana D.

Classifica: Lizza D punti 20; Maxim D e Fabiano B 19; Pitelli B 17; Sarzana D, Riccò C e Termo D 16; Valdellora C e Follo B 15; Santo Stefano Magra B 10; Jolly B 9; Riccò D e Maxim E 8.

Prossimo turno: Lizza D-Riccò C, Maxim D-Fabiano B, Follo B-Valdellora C, Pitelli B-Sarzana D, Termo D-Maxim E, Riccò D-Jolly B. Riposa: Santo Stefano Magra B.