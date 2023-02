Biliardo Uisp, passo falso della capolista Sarzana Va ko col Campetto e lascia la vetta al Termo

Che capitombolo il Sarzana A! Vittoria piena del Campetto A sull’ormai ex capolista, superata dopo la sesta di ritorno in classifica dal Termo A, che strapazza i cugini del Termo C, nella Serie A del campionato di biliardo specialità boccette a squadre curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Il Sarzana B, invece, scavalca in testa alla Serie B il Riccò B, mentre in Serie C Centrale C sconfitto, ma sempre davanti a tutti. Serie A Campetto A-Sarzana A 4-0, Goriziana-Riccò A 3-1, Jolly B-Pianta A 3-1, Centrale A-Valdellora A 3-1, Termo B-Lizza A 3-1, Termo C-Termo A 0-4, Maxim A-Maxim B 2-2. Classifica: Termo A punti 56; Sarzana A 55; Campetto A 49; Termo B 48; Valdellora A 42; Jolly B 40; Centrale A 39; Termo C 37; Lizza A 34; Pianta 33; Maxim A 29; Maxim B 26; Goriziana 25; Riccò A 19.

Serie B Riccò B-Maxim C 2-2, Pianta B-Campetto B 1-3, Valdellora B-Pitelli A 3-1, Lizza C-Jolly A 2-2, Santo Stefano Magra B-Centrale B 1-3, Sarzana B-Santo Stefano Magra A 4-0, Follo-Lizza B 4-0. Ha riposato: O’Scaineto. Classifica: Sarzana B punti 53; Riccò B 52; Follo 50; Pitelli A e Campetto B 46; Valdellora B e Santo Stefano Magra A 42; O’ Scaineto, Centrale B e Jolly A 41; Lizza B 33; Lizza C 29; Santo Stefano Magra B e Maxim C 27; Pianta B 16. Serie C Maxim D-Santo Stefano Magra C 4-0, Riccò C-Pitelli B 2-2, Valdellora C-Termo D 2-2, Jolly C-Centrale C 3-1. Classifica: Centrale C punti 51; Maxim D 46; Jolly C 45; Valdellora C 42; Termo D 37; Pitelli B 34; Santo Stefano Magra C 33; Riccò C 32.