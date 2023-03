Basket serie D ligure Lerici vince al debutto nella ‘fase a orologio’

Partenza con successo in trasferta per la Gino Landini Lerici, nella fase ‘a orologio’ del campionato di Serie D ligure di basket. Con il punteggio di 74-62 (parziali 18-23; 14-13; 13-21; 17-17) i biancorossi si sono imposti infatti sul parquet dell’ Ospedaletti. Questi i punteggi dei lericini nel corso del match: Benevelli 8, Travaglio 1, Coari 17, Tripodi 12, Giananti 12, Giananti D. 12, Gianbrocono 8, Spadoni 5, De Ferrari 9, Rocchi 0. Ospiti subito volitivi, inoltre le percentuali alte da entrambe le parti rendono il primo quarto davvero piacevole, Coari e Tripodi su tutti fra gli atleti di coach Marco Pedrini. Nel secondo quarto calo ospite, complici magari i falli di Tripodi, ma all’inizio del terzo la Landini stringe la difesa e prende il largo con una buona difesa e un attacco che trova spesso l’uomo libero. Vantaggio infine consolidato nell’ultima parte del match. Da sottolineare l’egregio debutto in D del giovane Davide Giananti.