A Sarzana c’è il doppio maschile

Si torna in campo al Tennis Club Sarzana. E’ stata una settimana durissima per il circolo cittadino di via Posta Vecchia segnata dalla prematura scomparsa di Paolo Guelfi ma proprio nel suo ricordo verrà rispettato l’appuntamento con il torneo di doppio maschile del circuito Tpra in programma oggi e domani. Tantissime le testimonianze di affetto e i ricordi commossi sono arrivati alla dirigenza del club sarzanese, oltre che ai famigliari di "Paolino" conosciutissimo tennista oltre che organizzatore insieme a Pier Aldo Canessa di tante rassegne tra le quali il circuito provinciale Tpra.

Sono iscritte al torneo sarzanese le coppie Bordin-Notti; Salvaneschi-Poletti; Biava- Jingco; Lungo-Tincani; Aprile S-Aprile C; Canessa-Oriato; Bertoni-Iapoce; Micheloni-De Biaggi; Faggioni-Dell’Omodarme; Conti-Buono; Pasquelli-Vacca; Plicanti-Mazzella; Giannoni-Canossa.

Il master "Road to Rome", la prova regionale per stabilire i giocatori, del circuito femminile e maschile, che parteciperanno alla finalissima in programma a Roma si disputerà il 15 e 16 aprile al circolo Valletta di Genova. I sarzanesi Giani e Plicanti sono qualificati direttamente alla provaa romana in programma dal 12 al 14 maggio. Il Master regionale di Coppa Italia invece si disputerà a Loano il 20 e 21 maggio.

Intanto Marco Baldassare si è aggiudicato il torneo di Follo superando nella combattuta finale Fabio Plicanti con il punteggio di 6-4.

Massimo Merluzzi