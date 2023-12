Liguria, stipendi alti per i dipendenti privati: quasi 2.700 euro lordi al mese

La Spezia, 11 dicembre 2023 - La Liguria è sul podio delle regioni d'Italia nelle quali i dipendenti delle aziende private guadagnano di più. E' quanto emerge dal Geography Index 2023 di Job Pricing, che confronta la retribuzione globale annua lorda nelle varie regioni e province italiane al 31 dicembre 2022 e rispetto al 31 dicembre 2021. Dopo la Lombardia, prima con una retribuzione media annua di 33.452 euro, e il Lazio, con 32.360 euro, troviamo dunque la Liguria, dove i lavoratori dipendenti hanno un salario lordo annuo di 32.156 euro, un quasi 2.700 euro lordi mensili. Rispetto all'indagine dello scorso anno, la Liguria sale anche di un posto in classifica, conquistando il bronzo in fatto di salari.

Secondo quanto emerge dall'indagine di Job Pricing, che analizza 600mila profili retributivi di dipendenti di aziende private, tutte le province della Liguria, tranne Genova, che si mantiene stabile al quinto posto, migliorano la loro posizione in graduatoria. Il capoluogo ligure, con 33.357 euro di retribuzione media lorda annua, si conferma quinta su 107, dopo Milano, Trieste, Bolzano e Roma. Subito dopo c'è La Spezia, dove il salario medio annuo è di 30.346 euro. La provincia di La Spezia sale di ben cinque posti in un anno, conquistando il 34esimo posto e dunque piazzandosi tra le 15 province che nell'indagine di quest'anno salgono maggiormente in classifica. Sale di tre anche Savona, 50esima in classifica, con una retribuzione media di 29.208 euro. Ultima tra le province della regione è Imperia, che scala la classifica di una posizione, passando dal 68esimo al 67esimo posto. Qui i dipendenti guadagnano mediamente 28.108 euro l'anno.

Dopo la pandemia, dunque, la Liguria sembra essersi ripresa meglio, dal punto di vista economico, di altre regioni d'Italia, anche confinanti, come la Toscana, che invece si conferma al decimo posto, cioè a metà classifica, della graduatoria di Job Pricing che analizza la retribuzione globale lorda, ottenuta dalla somma tra la retribuzione fissa annua lorda e la retribuzione variabile effettivamente percepita dai lavoratori. Per ottenere la retribuzione media di ogni provincia l'indagine considera la composizione di dirigenti, quadri, impiegati e operai all'interno della provincia stessa, ottenuta tramite l'elaborazione dei dati trimestrali sulle forze di lavoro.