Leon Hendrix, il fratello del grande Jimi in concerto allo Smood

Ceparana (La Spezia), 28 aprile 2023 – Forse non tutti sanno che il grande Jimi Hendrix aveva un fratello. Leon Hendrix è il suo nome. E Leon Hendrix sarà ospite questa sera allo Smood – Sign Music Desk di Ceparana. Nel locale di via Vecchia 179 suonerà stasera, venerdì 28 aprile, a partire dalle 22 (dalle 20.30 l'ingresso con apertivo).

Il fratello minore dello scomparso Jimi, impegnato nel suo nel tour 2023, sarà in Italia solo con tre date: in esse – una quella spezzina, appunto – presenterà 'In the name of Jimi', con tutto il repertorio del noto parente stretto. Una grandissima ed esclusiva serata da non perdere, anche perché Leon ha pubblicato una biografia di suo fratello intitolata 'Jimi Hendrix: A Brother's Story', co-scritta da Adam Mitchell.

Sammy Drain, chitarrista di Seattle, considerato una leggenda ed amico di Jimi Hendrix commenta “Leon vividly recounts Jimi's tough childhood in Seattle, and his amazing rise to fame... Leon illuminates the origin and meaning of classic Hendrix tunes, which Jimi would play for his brother over the phone as he wrote them on the road...”. Questo in italiano: “Leon racconta in modo vivido l'infanzia difficile di Jimi a Seattle e la sua incredibile ascesa alla fama... Leon illumina l'origine e il significato delle melodie classiche di Hendrix, che Jimi suonava per telefono al fratello mentre le scriveva in viaggio”.