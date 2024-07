Volano le carte bollate sulla maxi gara. Il Tar valuta la sospensione degli atti

Si terrà fra pochi giorni al Tar la prima udienza nell’ambito del ricorso presentato dall’Ati composta da Saca Bus Bologna (di cui fa parte anche Seal) e Club - Consorzio Lucchese Bus contro gli atti di gara che hanno portato l’Ati composta dalle aziende Trotta e Riccitelli ad aggiudicarsi la maxi gara da oltre 28 milioni lanciata nei mesi scorsi da Atc Esercizio. Saca e Club hanno impugnato gli atti, chiedendo non solo la sospensiva dei provvedimenti di Atc, ma sopratutto l’annullamento del verbale telematico di gara e della nota, tramessa via posta elettronica certificata, con cui Atc il 17 marzo scorso aveva comunicato l’aggiudicazione della gara a favore dell’altra ati. Un bando, quello di Atc, che è entrato più volte nel mirino dei sindacati e delle opposizioni del Consiglio comunale spezzino. L’ati composta da Trotta e da Riccitelli (che da diversi mesi opera in subappalto anche per la genovese Amt), aveva offerto un ribasso del 2,1 per cento rispetto alla somma a base di gara, individuata da Atc Esercizio in 28.729.427,51 euro, e dovrebbe subentrare fra poche settimane nell’espletamento dei servizi oggi gestiti da Seal. Secondo quanto previsto dal bando, ammontano a 12.857.054 i chilometri che dovranno essere coperti dall’Ati nell’arco dei sessanta mesi del contratto.

mat.mar.