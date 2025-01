Vezzano Conoscere per crescere. Incontri sui libri con le famiglie

L’obiettivo è creare una comunità che sappia educare, i vari passaggi del progetto prevedono incontri, dibattiti, dialoghi. L’assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Vezzano Ligure vuole organizzare una serie di incontri sul territorio con il coinvolgimento dei genitori degli alunni delle scuole vezzanesi, puntando sulla promozione alla lettura in quanto essenziale momento di crescita culturale, cognitiva, sociale, personale ed emotiva, affettiva a lungo termine, considerandola uno strumento per migliorare le competenze linguistiche, logiche e di comprensione del testo.

Fra gli obiettivi dell’iniziativa anche la capacità di aumentare la conoscenza del mondo, di sé e degli altri e per mantenere attive le funzioni cognitive di memoria, attenzione ragionamento e capacità critica. Gli incontri si avvalgono della collaborazione della prestigiosa rivista Andersen, che si è resa disponibile a organizzare "Libri che sVezzano – alla scoperta di storie e linguaggi tra le pagine per crescere insieme alla famiglia" attraverso la figura della giornalista Mara Pace, specializzata in letteratura per ragazzi e in seminari per insegnanti, bibliotecari e genitori sulla lettura.

Saranno due appuntamenti: il primo rivolto ai genitori dei bambini di fascia di età 0-3 e 3-6 e il secondo per le famiglie dei ragazzi di età 7-12 anni, della durata di un’ora e mezza l’uno, da tenersi tra fine gennaio e inizio di febbraio.