Verdi a caccia di speranza. Esordio per mister Gatti

"Ringrazio la società della Fezzanese per questa grande opportunità, nello specifico il vice presidente Ivan Stradini che mi ha cercato e voluto. Per me è un punto di partenza e non di arrivo e soprattutto sono molto orgoglioso di essere l’allenatore della Fezzanese, club storico a livello dilettantistico spezzino e sicuramente una società molto prestigiosa. Sono orgoglioso di vestire la maglia verde. Andiamo ad affrontare questa parte di stagione consapevoli delle difficoltà. Ma la situazione non è ancora compromessa, quindi daremo tutto a partire da oggi. Ho molta voglia di iniziare questa avventura".

Da queste parole traspaiono l’entusiasmo e la grande motivazione che animano il nuovo allenatore della Fezzanese, Andrea Gatti, che farà il suo esordio in maglia verde questo pomeriggio alle 14.30 a Ghivizzano con il Ghiviborgo nella diciassettesima e ultima giornata d’andata del girone E di serie D. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Ferruzzi di Albano Laziale con assistenti Brizzi di Aprilia e Fatati di Latina. Partita fondamentale per il futuro della compagine del presidente Arnaldo Stradini che potrebbe, vincendo, innescare l’inizio della svolta e della grande rimonta per raggiungere quantomeno i play-out. Attualmente i fezzanoti sono all’ultimo posto staccati dalle altre concorrenti alla salvezza. Dovranno pertanto cambiare il loro passo, dando continuità di risultati e soprattutto compattezza difensiva per tentare un’impresa che è ancora possibile. Tutto l’ambiente verde ci crede: in primis la società, il nuovo allenatore e i giocatori. Mister Gatti, che in settimana ha sostituito l’allenatore precedente Alberto Ruso, non potrà contare sulla presenza di D’Alessandro, che è squalificato, e dell’ex professionista Cesarini che purtroppo non ha ancora recuperato da un grave e lungo infortunio, mentre si spera che possano recuperare Cantatore e Nicolini in una trasferta difficile contro un avversario forte che attualmente è al sesto posto in classifica. Le altre partite della giornata sono: Aquila Montevarchi-Ostia Mare, Flaminia-San Donato Tavarnelle, Livorno-Figline, Orvietana-Sporting Trestina, Poggibonsi-Fulgens Foligno, Siena-Grosseto, Seravezza Pozzi-Follonica Gavorrano, Terranuova Traiana-Sangiovannese.

Paolo Gaeta