Valentina è stata liberata: "Sono molto stanca grazie a tutti per l’aiuto"

E’ stata rilasciata ieri pomeriggio Valentina Cirelli. Dopo giornate di paura e ansia l’imprenditrice e attivista lericina è uscita dal carcere in Guinea Bissau. "Sono libera e molto stanca ma sto bene". Sono le prime parole che ha voluto condividere con tutti gli amici che stanno trepidando da giorni e si sono mobilitati lanciando appelli e una petizione per chiedere il suo rilascio. "Sono stati dieci giorni e notti che sembravano mesi – ha continuato Valentina – è stato molto difficile per le condizioni ma la cosa più difficile è stata essere rinchiusa e sapere di essere innocente. Voglio ringraziare tutti per il sostengo e grazie alla console che ha spostato le montagne per visitarmi. Non mi sono mai sentita sola grazie alle preghiere e agli auguri. Adesso voglio soltanto riposare".

Il magistrato ha emesso l’ordine di scarcerazione dopo le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con la Farnesina e il consolato italiano. L’imprenditrice turistica e attivista lericina quindi è uscita dal carcere dopo oltre 10 giorni di detenzione a Varela nella Guinea Bissau. Era stata prelevata dal suo villaggio turistico che gestisce da anni insieme al padre Franco il venerdì precedente la Pasqua mentre stava predisponendo l’accoglienza dei turisti. Almeno otto militari l’avevano prelevata e condiotta prima in caserma quindi in carcere. Con l’accusa, da quanto era emerso, di aver partecipato alle manifestazioni di protesta contro la Gmg Mining società cinese titolare di una concessione per l’estrazione dal suolo di minerali. Durante le iniziative di protesta sarebbe stato incendiato un escavatore. La notizia dell’arresto è rimbalzata nella chat telefonica che Valentina ha aperto con tanti amici, molti dei quali residenti a Lerici, avviando la catena di solidarietà e aiuto attraverso i canali diplomatici e la Farnesina.

La quarantasettenne lericina è conosciuta per il suo impegno civile, dei diritti delle donne e dell’ambiente. Un impegno svolto con passione ma senza nessuno spirito violente come ribadito da tutte le persone a lei vicine. Insieme a Valentina sono stati arrestati anche alcuni capi villaggio. Oltre alla gestione del villaggio turistico Kassumayaku che significa “benvenuti“ nella Guinea Bissau terra di origine della madre scomparsa 10 anni fa Cirelli porta avanti da anni una scula per bambini che fa parte di un progetto sociale nel villaggio di Nhinquin a Varela nello stato dell’Africa occidentale. Qualche giorno dopo l’arresto attraverso il suo avvocato e aveva inviato un messaggio vocale con il quale tranquillizzava gli amici sulle sue condizioni di salute.

Massimo Merluzzi