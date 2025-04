’Iceland: my soul’, il foto-libro di Conti stasera da Liberi di vedere

Un progetto artistico diventato viaggio emozionale attraverso la geomorfologia dell’Islanda. Si chiama ’Iceland: my soul’ ed è il libro fotografico del fotografo spezzino Carlo Alberto Conti, che lo presenterà questa sera alle 21 nella sede dell’associazione fotografica Liberi di Vedere, in largo Vivaldi a Fossitermi. Si tratta di una raccolta di scatti astratti realizzati con un drone, che catturano la bellezza mozzafiato e i colori unici del paesaggio dell’isola. Un progetto coerente con la ricerca artistica di Conti, che è specializzato nella fotografia di paesaggio e in quella aerea, mettendo in primo piano la sua passione per la natura e per l’esplorazione.

"Questo titolo racchiude due profonde interpretazioni. Da un lato, l’anima dell’Islanda, una terra straordinaria plasmata dal fuoco e dal ghiaccio, dove vulcani e ghiacciai coesistono in un equilibrio straordinario, creando paesaggi che sembrano appartenere a un altro mondo. Dall’altro, c’è la mia anima, quella di un fotografo che desidera andare oltre il classico paesaggio e catturare l’essenza profonda di questo luogo incantevole, rivelandone non solo la bellezza visiva, ma anche il suo spirito vibrante" spiega. Due leve che lo hanno spinto costantemente a mettere a punto nuove modalità per raccontare il mondo attraverso le immagini. Fin dai suoi primi scatti, ha cercato di catturare non solo la bellezza visiva dei luoghi, ma anche l’emozione e il senso di meraviglia che quei paesaggi trasmettono e di farla vivere a chi fruisce dei suoi scatti.

Ambassador di diversi marchi di prestigio nel campo fotografico, collabora con aziende che condividono la sua visione orientata sull’innovazione. Il suo lavoro ha ricevuto menzioni in importanti concorsi internazionali, a testimonianza della ricerca continua di nuove prospettive e uno stile emozionale. La serata è aperta a tutti e ad ingresso gratuito.