Una rosa di fine estate: esce “Cà Matti“ il nuovo brano di Moro

"Vorrei dare una rosa...". Un bar sulla spiaggia a fine estate, le vacanze sono finite, sono gli ultimi scampoli di stagione, e tutti si ritrovano intorno a quel tavolo del bar, a fare bilanci, a pensare a ciò che è stato, a chi c’è stato. Un momento apparentemente nostalgico, ma che in fondo celebra la rinascita, perchè ad ogni fine corrisponde sempre un inizio. È il mood di ‘Ca’Matti’, la nuova canzone realizzata da Moro, nome d’arte dello spezzino Gabriele Moretti, uscita in questi giorni su tutte le piattaforme digitali. Un brano che, con il suo stile scanzonato, ribalta i presunti ‘fallimenti’ in punti di forza. Un approccio alla vita positivo dove non c’è spazio per la tristezza e le elucubrazioni, ma dove un brindisi con gli amici rimette apposto tutto. Moro torna con un brano indie pop e lo far perché vuole farce ballare, assaporare gli ultimi bagliori della bella stagione, ma anche riflettere, e dare uno scossone a tutte quelle persone che almeno una volta nella vita si sono sentite incomprese, rifiutate, sbagliate. E se non c’è niente di più sbagliato a sentirsi sbagliati, non c’è motivo di abbattersi, ma è tempo di brindare. E per questo Moro vuole dare una rosa a tutti quelli che sono stati ‘contro’ (che non hanno creduto in lui, o i presunti parenti, ma anche a chi governa le cose), ma gli hanno così forgiato il carattere. Scritto da Gabriele Moretti e prodotto da Elia Martorini Venturini per Indieca Records, registrato all’Nk Studio di Fossitermi. Nato in terra ligure, Gabriele Moretti, classe 2000, cresce tra sabbia, cloro e calotte. Gabriele trova le sue good vibes attraverso le esibizioni live, momento perfetto di simbiosi tra pubblico e musica. Il suo carattere e la voglia costante di imparare l’hanno portato a perfezionarsi, approcciandosi allo studio del pianoforte. Il cantautorato ‘indie’ è il suo mantra, e trae ispirazione da Gazzelle, Fulminacci, Calcutta, anche se si definisce un artista poliedrico, in grado di cogliere essenza e bellezza in tutti i generi musicali, non identificandosi in uno in particolare, ma fondendoli per creare il suo mondo.

Marco Magi