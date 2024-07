Una notte a tutto rock. Torna ’Best of guitar’

SARZANA

Una lunga notte dedicata alla grande musica italiana. Domani, giovedì, sul palco di piazza Matteotti salgono i protagonisti della seconda edizione di "Best of Guitar" il grande show che si ispira alla storia della musica italiana. L’idea è del musicista Max Fiorilli Muller che ha lanciato il progetto diversi anni fa appoggiato dalla scorsa estate da Fabio Anicas, chitarrista e direttore dell’accademia Live Music Academy di via Landinelli a Sarzana. Gli ospiti della serata, con inizio alle 21 a ingresso libero, sono Maurizio Solieri storico chitarrista di Vasco Rossi per oltre 30 anni, Ricky Portera collaboratore di Lucio Dalla oltre che Stadio, Luigi Schiavone spalla di Enrico Ruggeri e Max Cottafavi chitarrista dei Clan Destino e di Luciano Ligabue. La quinta chitarra sarà quella del "padrone" di casa Fabio Anicas. Durante il concerto gli ospiti suoneranno alcuni brani da soli, accompagnati dalla band "The Mullers" prima gran finale a tutto rock tutti insieme. Quest’anno, in occasione del decimo anniversario di Best of Guitar, l’edizione di Sarzana sarà interamente dedicata alla storia della musica italiana.

Verranno quindi proposti brani che fanno parte della colonna sonora della vita di ognuno di n oi e che, in molti casi, hanno avuto come interpreti proprio i protagonisti della serata. Come non conoscere infatti pezzi come C’è chi dice no, Canzone, Ridere di te, Grande figlio di puttana, Quello che le donne non dicono e tanti altri ?. La band "The Mullers" è composta da musicisti professionisti: Max Muller alla batteria, Mitia MacaGeri al basso e alla voce, Cristiana Conte alla voce, e Alain Scaglia al piano e alla voce. In due ore di concerto verranno proposti i grandi classici internazionali e alcuni dei brani della storia della musica italiana. Durante la serata inoltre sarà attiva una raccolta fondi a favore della fondazione di beneficenza "Primo centro umanitario di Sumy" in Ucraina un orfanotrofio che si occupa di fornire assistenza ed ospitare i bambini ucraini vittime della guerra . L’evento è organizzato da Live Music Academy, partner e main sponsor Tubiplastic Srl e Cosme spa con il patrocinio del Comune di Sarzana.

Massimo Merluzzi