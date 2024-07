Una domenica tricolore. Montagna sold out. L’atletica leggera conquista gli spezzini

Risponde ai solleciti dei lunghisti e degli astisti, regalando applausi cadenzati quasi fosse il Golden Gala di Roma. Tributa lunghi applausi e non fa mancare il proprio sostegno. A bordo pista, gli steward e i membri della federazione quasi faticano a contenere i tanti bambini e ragazzi assiepati all’uscita della ’mixed zone’ per accaparrarsi autografi e fotografie con i propri beniamini. L’atletica leggera conquista gli spezzini, accorsi anche nella seconda e ultima giornata degli Assoluti a riempire le tribune centrali e quelle in ferrotubi allestite per l’occasione. Un week end di festa che, più che un punto di arrivo, dovrà essere un punto di partenza. La Spezia torna a essere protagonista nel panorama nazionale dell’atletica: sta ora alle istituzioni fare tesoro di questa manifestazione, sfruttando l’onda lunga di un evento riuscito e che ha messo d’accordo tutti: il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori e gli atleti, molti dei quali hanno ’promosso’ la struttura del Montagna.

Matteo Marcello