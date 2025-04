L’energia delle migliori cover band. Serate estive alla Rotonda Vassallo

Un ciclo di serate di intrattenimento musicale che celebrano alcuni dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale in un calendario di concerti tributo, che porteranno in piazza tutta l’energia delle migliori cover band. L’estate lericina si prepara a far cantare e ballare residenti e visitatori. Quattro gli appuntamenti imperdibili – tutti offerti dall’amministrazione comunale, di scena alla Rotonda Vassallo con inizio alle 21.30 – che animeranno il cuore della stagione estiva. Si parte il 10 luglio con The Good Ole Boys, band tributo dei mitici Blues Brothers, con un organico di undici musicisti. Nei loro spettacoli live ripropongono il classico repertorio blues e soul del gruppo fondato da Dan Aykroyd e John Belushi: ritmo, ironia e soul, un’esplosione di energia per una serata all’insegna del divertimento puro, sulle note degli iconici fratelli in giacca e occhiali neri. Il 27 luglio sarà la volta dei Killer Queen, italian official Queen performers, la band tributo ai Queen riconosciuta dal fan club ufficiale dei Queen ‘We Will Rock You’. Uno spettacolo travolgente dedicato all’intramontabile band di Freddie Mercury, con una cover band che ha all’attivo trent’anni di concerti, di successi, di sold out.

La band è formata da 6 elementi, di cui 2 ex Litfiba, ed alla voce Yaser, conosciuto al pubblico televisivo per aver partecipato ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. Il 9 agosto sarà la volta dello spettacolo ‘AnimaLucio’, un progetto musicale/culturale ideato dai musicisti storici di Lucio Battisti: Gianni Dall’Aglio, Massimo Luca, Bob Callero che si esibiranno dal vivo a Lerici. La serata racconterà la loro testimonianza durante la collaborazione con Lucio, con inediti e canzoni tra le più amate. Una serata intima ed emozionante, in cui le melodie e i testi che hanno segnato la storia della musica italiana coinvolgeranno il pubblico: non cantare a squarciagola sarà impossibile. Infine il 14 agosto, sarà la volta del chitarrista tedesco Clemens Maria Haas, naturalizzato lericino, ma star del rockpop anni ‘80 in Germania, che intratterrà la platea con grandi successi rock ‘n roll e rockabilly dei fantastici anni ‘50 - ‘60, da Elvis Presley a Chuck Berry, da Little Richards a Jerry Lee Lewis. "La musica è un linguaggio universale che unisce le persone e valorizza i luoghi – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Lerici, Lisa Saisi – . Con queste serate vogliamo offrire momenti di spensieratezza e cultura musicale, accogliendo cittadini e turisti in un’atmosfera di festa e condivisione che si addice ad una stagione come quella estiva, per tutti sinonimo di leggerezza".

Marco Magi