Ultimo sprint per la difesa idraulica. Un milione di euro a Portonetti. Avviata la conferenza dei servizi

Per la messa in sicurezza della piana di Luni restano ancora da mettere a sistema poco meno di 400 metri e per questo il Comune ha indetto la conferenza di servizi che chiamerà a produrre osservazioni gli enti interessati . Per l’esattezza l’ultimo scatto necessario per contenere le bizze del torrente Parmignola, già adeguatamente controllato nel tratto a monte con una serie di operazioni progettate dal Comune di Luni e sostenute da Regione Liguria, restano da realizzare 372 metri. Quelli che dal torrente in località Portonetti proprio sul confine comunale con la competenza dell’ente sarzanese che arriva alla passerella del Muraglione, quest’ultima invece già in territorio del Comune di Carrara.

L’ente ha previsto di realizzare un nuovo intervento di messa in sicurezza idraulica individuato quale secondo lotto funzionale del complessivo intervento di sistemazione principale corso d’acqua che attraversa il territorio lunense. Un investimento importante che prevede un importo complessivo di 1 milione e 92 mila euro che ha ottenuto il finanziamento di 1 milione e 32 mila euro con risorse del PNRR assegnate con Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno lo scorso 19 maggio. La progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza è stato affidato allo Studio Croce srl. Il prossimo 20 giugno scade il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali oppure chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in ordine agli elaborati progettuali o sul procedimento in oggetto è possibile richiedere supporto al responsabile unico del procedimento l’architetto dell’ente comunale Sandra Aiazzi al numero 0187-690139. Dalla collina di San Rocco arrivando attraverso la zona di Settequartieri, quest’ultimo intervento di bypass realizzato dalle Ferrovie dello Stato per consentire lo scorrimento delle acque in piena del Parmignola sotto il tracciato dei binari, il Comune sta sistemando in tasselli per contrastare in maniera efficace il rischio idraulico.

Massimo Merluzzi