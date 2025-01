Tuffo fuori stagione con il cimento invernale. Poi l’attesa dell’arrivo-show dal Muzzerone

Ci spostiamo a Porto Venere il giorno dell’Epifania, dove, ogni anno sempre più numerosi sfidano le fredde acque per salutare in allegria il nuovo anno: questo è il cimento invernale sulla spiaggetta davanti a piazza Bastreri dalle 12 (ritrovo alle 11.30 e ristoro finale per tutti i partecipanti), mentre già in precedenza, dalle 10, spazio a mercatini e stand gastronomici. Il clou poi con la ‘Befana scende dal Muzzerone’, l’emozionante manifestazione nella quale adulti e bambini staranno con il naso in aria ad attendere la Befana che, seguendo la cinta muraria del borgo, volerà su piazza Bastreri dalla torre capitolare.

Appuntamento nella piazza alle 15, con l’organizzazione di pro loco Porto Venere, Soccorso Alpino La Spezia, Borgata Marinara Porto Venere, e con il patrocinio del Comune di Porto Venere, Regione Liguria e la parrocchia dei Santi Lorenzo e Pietro. Ma anche a Lerici la simpatica vecchina si fa vedere. Intanto con la consegna delle calze offerte dal Comune e consegnate con il supporto delle associazioni locali nei borghi del territorio a partire dalle 10 (La Serra, Pugliola, Solaro, Pozzuolo, Muggiano), poi alle 11 (Tellaro, in collaborazione con Us Tellaro), alle 12 (San Terenzo) e alle 12.30 (Lerici). A seguire, (dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 17) in piazza Brusacà l’appuntamento ‘Favole di Sabbia – L’arte della sabbia racconta le favole più belle’ durante il quale i piccoli potranno ascoltare le favole della tradizione raccontate con i disegni fatti sulla sabbia.

m.m.