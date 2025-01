Troppi cormorani, la fauna ittica è a rischio

Da una parte il mutamento delle condizioni climatiche, dall’altra le capacità di adattamento della specie, attratta anche dall’enorme disponibilità di cibo. Così, anche il cormorano sta diventando un problema, tanto da essere oggetto di un interrogazione nell’ultimo consiglio regionale. A firmarla, la consigliera Lilli Lauro di Fratelli d’Italia, preoccupata anche dagli ultimi censimenti in cui è stato rilevato un preoccupante aumento della popolazione nei bacini liguri. Per la Lauro la situazione sarebbe ormai insostenibile, in quanto i cormorani, non migrando più, predano incessantemente le specie autoctone, portando alla drastica riduzione della presenza di pesci. Le mutate condizioni climatiche e l’adattamento dei cormorani hanno modificato le loro abitudini migratorie, portandoli a stabilirsi in Liguria tutto l’anno. Questo ha avuto effetti devastanti sull’ittiofauna locale.

Negli scorsi anni la Regione aveva avviato una campagna di motoraggio, ma il piano di controllo selettivo del cormorano di fatto non è mai decollato. Cosa richiesta nuovamente della Lauro per garantire la salvaguardia delle risorse ittiche. La risposta ai quesiti della Lauro è arrivata dal vicepresidente Alessandro Piana, che ha assicurato come la Regione si attiverà per migliorare il monitoraggio e collaborare con le associazioni pescasportive per proteggere le specie vulnerabili. Associazioni che, tuttavia, a loro volta sono sul piede di guerra e chiedono un intervento urgente affinchè venga garantita la salvaguardia delle risorse ittiche.

mat.mar.