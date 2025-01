Tris giallorosso. La Roma vince e alza il trofeo

Questa volta il ’Picco’ non porta fortuna alla Fiorentina che proprio a Spezia aveva vinto la Supercoppa nel 2018. E’ la Roma a mettere in bacheca il trofeo con la vittoria 3-1 al termine di un match divertente. Giallorosse in vantaggio al 17’ con Glionna che sorprende Fiskestrand con un rasoterra dal limite dell’area: il portiere devia il pallone quando però per arbitro e assistente è già entrato in porta. Reazione viola in avvio di ripresa con l’ex Bonfantini che impegna Kresche. E’ il preludio al pari che arriva al 15’ a firma della svedese Janogy. La Roma non si scompone e di lì a poca ritorna in vantaggio con un preciso colpo di testa di Giacinti. A chiudere il match arriva il 3-1 della neoentrata Corelli, attaccante cresciuta nelle giovanili giallorosse, che dopo il gol scoppia in lacrime per la gioia. Poi il fischio finale e la premiazione: la Supercoppa prende la strada di Roma.