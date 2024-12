Tris di eventi promossi dall’Acit. Un ponte con la cultura tedesca

Tris di eventi con protagonista l’Associazione culturale italo tedesca. A cominciare da oggi pomeriggio, alle 16.30, quando l’Acit spezzino, in collaborazione con il liceo classico Costa, con l’Associazione Richard Wagner e con l’Associazione italiana di Cultura classica - Delegazione Giuseppe Rosati, organizza una conferenza di Guido Paduano, professore emerito di Filologia Classica all’Università di Pisa, su ‘Wagner sulle orme di Eschilo. Drammaturgia delle generazioni e drammaturgia dell’universo nell’Anello del Nibelungo’. Paduano è stato più volte preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa, è un esperto di teoria della letteratura, di teatro antico, greco e latino, e di teatro moderno e contemporaneo, con particolare interesse per l’opera e il melodramma; si è inoltre occupato di letterature comparate.

Nell’Auditorium del Conservatorio Puccini, sabato alle 17, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno sociale 2024-2025 dell’Acit, con l’intervento del vicesindaco Maria Grazia Frija. Sarà presentato il programma di manifestazioni culturali 2024-2025, che verrà realizzato con il patrocinio del Comune e con il contributo del Goethe Institut. Nell’ambito della manifestazione, con ingresso libero, l’organista Angela Metzger, docente alla Hochschule für evangelische Kirchenmusik della città gemellata di Bayreuth, si esibirà in un ‘Adventskonzert’, di musiche dell’Avvento, durante la quale saranno eseguite musiche di Buxtehude, Bach, Scarlatti e Daquin. Angela Metzger si esibisce in ambito internazionale come solista e come concertista con orchestre come Helsinki Philharmonic Orchestra, Essener Philharmoniker, Wdr Sinfonieorchester Köln e Augsburger Philharmoniker. Con la Gürzenich-Orchester Köln ha suonato sotto la direzione di François-Xavier Roth alla Philharmonie di Colonia, al London Southbank Centre e alla Elbphilharmonie di Amburgo. Il suo repertorio va dal tardo Rinascimento alla musica contemporanea, anche in collaborazione con compositori viventi come Betsy Jolas, Mark Andre, Moritz Eggert e Philipp Maintz. La sua attività è documentata da registrazioni radiofoniche e televisive a Br, Wdr e Deutschlandfunk e da vari cd. Angela Metzger ha ricevuto riconoscimenti in numerosi concorsi internazionali di musica per organo e nell’ambito del concorso indetto da Ard, ha ricevuto inoltre il Premio della Cultura del Bayernwerk Ag e il Bayerischer Kunstförderpreis.

Infine, sabato 14 dicembre, alle 16, Acit propone a soci e simpatizzanti una visita guidata al Camec (prenotazioni a [email protected]), durante la quale verranno messi in evidenza le opere e i movimenti artistici sviluppatisi in area germanica, che sono ampiamente rappresentati nella collezione Giorgio Cozzani.

Marco Magi