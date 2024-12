Tribute dei Rolling stasera allo Smood

In una programmazione importante di tribute band, non poteva mancare allo Smood di Ceparana, un gruppo che rendesse omaggio ai mitici Rolling Stones. Ed è proprio per questo che direttamente da Milano arrivano stasera a partire dalle 22 (in precedenza, alle 20, la cena) dei musicisti che, da anni, suonano le canzoni della celebre coppia Jagger-Richard: stiamo parlando dei 102 Edith Grove, formazione dalla lunga militanza che scende in Liguria, sul grande palco ceparanese.

I Rolling Stones costituiscono una pietra miliare nell’evoluzione della musica rock del XX secolo, avendo dato voce al malcontento e di conseguenza alla protesta di intere generazioni, incarnando così il travagliato spirito dei grandi bluesmen del passato e scegliendo il titolo di una canzone di uno di questi (Muddy Waters), come nome del loro gruppo.

Saranno i 102 Edith Grove, allo SmooD, ad interpretare molte delle loro famosissime hit, dal vivo, in maniera magistrale. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il 328 7671213 (anche per le prenotazioni).