Trenta giorni con il Trac Festival. Allestito lo chapiteau ai giardini

È giunto il momento della partenza per la seconda edizione di Trac Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23. Da oggi al 26 gennaio, oltre 30 giorni di spettacoli per tutte le età, workshop aperti al pubblico e agli operatori del settore. Il tutto in uno spazio fuori dall’ordinario: uno chapiteau teatro-tenda immerso nei giardini storici – al Pin, con ingresso da viale Mazzini – che ospiterà alcune tra le più prestigiose compagnie circensi e teatrali a livello internazionale.

L’apertura della rassegna è in programma stasera alle 21 (in replica domani alle 17.30), con una durata di poco più di un’ora: in scena la compagnia PerpetuoMobileTeatro con ‘Scrooge - Non è mai troppo tardi’, tratto da ‘A Christmas Carol’ di Charles Dickens. Maschere, danza e acrobazie in uno spettacolo poetico, divertente e toccante che ha incantato spettatori di tutte le età. Scrooge, archetipo dell’avaro, ha sacrificato la sua vita per fare carriera e arricchirsi. Alla vigilia di Natale riceve la visita del fantasma del suo defunto socio d’affari, Marley: "Mio vecchio amico, la tua ora si avvicina. – lo avverte l’amico – se non cambierai, rimarrai incatenato alla tua avidità, morendo solo e odiato da tutti". Le campane suonano la mezzanotte, e forse non è ancora troppo tardi. Con interpreti Brita Kleindienst, Marco Cupellari e David Labanca, e con maschere Sara Bocchini e Brita Kleindienst, le musiche originali di Dario Miranda, il disegno luci di Raphael Vuilleumier, l’adattamento della scenografia di Dino Serra. PerpetuoMobileTeatro ha sede in Svizzera, a Locarno. Diretta dall’attore e regista Marco Cupellari, è formata da un nucleo artistico che comprende Brita Kleindienst, attrice, regista e mascheraia, e Dario Miranda, musicista eclettico e compositore per il teatro e il cinema.

La ricerca artistica di Pmt unisce le tecniche tradizionali del teatro di maschere con la sperimentazione del teatro fisico contemporaneo. L’ingresso è di 10 euro (ridotto a 7) con biglietti acquistabili al botteghino del Teatro Civico (info allo 0187 727521 o all’email [email protected]) aperto oggi dalle 8.30 alle 12 e a quello del Pin, che aprirà 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, oltre che sul circuito online Vivaticket. Prossima tappa del Trac Festival il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, con il Trac Circus Ballet, il varietà di Natale con acrobati, maghi e musicisti, Tino Fimiani, La Boca Abierta e Pietro Barilli, in uno spettacolo di varietà circense irripetibile, solo per la rassegna spezzina Festival, tra clownerie magiche, musica acrobatica ed equilibrismo mozzafiato.

Marco Magi