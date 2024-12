Tra elfi e renne a Migliarina

Anche questo fine settimana natalizio sarà all’insegna dell’animazione e del divertimento in città, grazie alla rassegna ‘La Spezia in festa 2024’, organizzata da Ema70 eventi con il patrocinio e in collaborazione con il Comune della Spezia. Oggi, a partire dalle 17.30, il quartiere di Migliarina si trasformerà in un magico scenario natalizio grazie a un evento speciale pensato per tutta la famiglia. Babbo Natale, il Pupazzo di Neve, un elfo e due simpatiche renne gireranno per le vie del quartiere, portando allegria, sorrisi e un’atmosfera festosa che contagerà tutti i presenti e offrirà l’opportunità di incontrare questi amati personaggi natalizi e scattare foto ricordo con loro.