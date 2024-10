Tour guidato a ’L’arte di viaggiare’

Al Museo Lia, domani alle 16.30, è prevista una visita guidata di Andrea Marmori alla mostra ‘L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour’ attualmente in corso dal titolo ‘Il più bel golfo dell’universo. Viaggiatori e vedutisti nel Golfo della Spezia’. Il termine ‘Grand Tour’ viene utilizzato per la prima volta allo scadere del XVIII secolo dal canonico inglese Richard Lassels nel suo scritto ‘Voyage of Italy: The Grand Tour of France and the Giro of Italy’, in cui racconta i luoghi da lui visitati durante i suoi cinque viaggi in Italia. In quello scritto, che era un vero e proprio vademecum per i giovani viaggiatori, il canonico nel fornire una serie di consigli per affrontare il viaggio, distingue questo tipo dii esperienza dal viaggio in generale, in quanto il punto di partenza coincideva con il punto di arrivo, il Tour, appunto. Viene consigliata la prenotazione telefonando allo 0187 727220 o inviando una mail a [email protected].