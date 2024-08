Toti rilancia il modello Liguria. Attesa per l’incontro con Salvini

Nell’anniversario dell’inaugurazione del ponte San Giorgio l’ormai ex presidente della Liguria rilancia il modello Genova. E pensa alla trasferta romana per incontrare Matteo Salvini. La visita a Ameglia con il ministro era saltata in extremis nelle scorse settimane. Il faccia a faccia, già autorizzato dal gip che avrebbe dovuto tenersi nell’abitazione amegliese di Toti, venne infatti annullato proprio quando venne emessa la nuova misura cautelare agli arresti domiciliari per finanziamento illecito. Un futuro tutto da disegnare dunque anche se Giovanni Toti non resterà fermo. L’imminente progetto è quello di impegnarsi in vista delle prossime regionali per sostenere il movimento civico che da nove anni è direttamente collegato al suo percorso. Lo farà proponendo anche un candidato. Il nome che sta prendendo campo è quello di Ilaria Cavo coordinatrice della Lista Toti che proprio ieri ha voluto replicare alle critiche sollevate dal centro sinistra sulla gestione della sanità ligure e sul presunto "buco". Sarà comunque un autunno molto intenso quello che attende l’ex governatore ligure diviso tra la corsa elettorale, alla quale non parteciperà direttamente ma lavorando per la coalizione, e quella processuale. I pm infatti hanno avanzato la richiesta di giudizio immediato e nei prossimi giorni sarà la gip Paola Faggioni a fissare la data del processo. Intanto ieri Toti in occasione dell’anniversario dell’inaugurazione del ponte San Giorgio avvenuta quattro anni fa ha rilanciato il modello Genova, uno dei suoi slogan spesso utilizzato per evidenziare la rapidità di azione e progettazione soprattutto di fronte all’emergenza, ripercorrendo le tappe della ricostruzione dell’infrastruttura dopo la tragedia del Morandi. Il nuovo ponte venne costruito a tempo di record, in meno di due anni, su progetto dell’architetto Renzo Piano. Una ricorrenza commentata dall’ex presidente con una fotografia sulla sua pagina social riattivata dopo 86 giorni giorni e una frase. "Orgoglio della città e del Paese: il modello Liguria".

Massimo Merluzzi