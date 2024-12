Tomaso Poggio riceve il premio LericiPea Liguri nel Mondo 2024

Genovese, scienziato di fama internazionale, ambasciatore della Liguria ad ogni latitudine. Tomaso Poggio tornerà nella città natale in occasione della consegna del premio ’LericiPea Liguri nel Mondo’ 2024, in programma questa mattina alle 11 nella sala di rappresentanza della Regione Liguria (via Fieschi 15/A, 11mo piano, torre A).

Un evento, che si potrà seguire in collegamento in diretta dalla pagina del premio, che si trasformerà in occasione per entrare nel mondo di questo illustre scienziato, che dialogherà con il giornalista Franco Manzitti e presenterà il suo recente libro ’Cervelli, menti, algoritmi. Il mistero dell’intelligenza naturale, gli enigmi di quella artificiale’ (Sperling & Kupfer): un’esplorazione delle frontiere della scienza e un condensato di riflessioni sul futuro dell’intelligenza. Professore al Massachusetts Institute of Technology (Mit), dove dirige il dipartimento di Brain & Cognitive Sciences, co-presiede il centro Nsf ’Brains, Minds and Machines’ è considerato tra i fondatori dell’intelligenza artificiale, di cui si ha studiato sviluppo e misteri, insieme a quelli dell’intelligenza umana. Il suo approccio è multidisciplinare e fonde neuroscienze, informatica e psicologia cognitiva. Nel suo curriculum vitae ci sono oltre 400 pubblicazioni ed è stato insignito di premi prestigiosi, tra cui il Swartz Prize for Theoretical and Computational Neuroscience e l’Ieee Azriel Rosenfeld Lifetime Achievement Award.

"La Giuria del Premio LericiPea ha deciso di conferire questo riconoscimento a Poggio per la sua instancabile dedizione alla ricerca e per il suo contributo rivoluzionario nel campo dell’intelligenza artificiale. La motivazione ufficiale sottolinea come il suo lavoro rifletta l’unione perfetta tra biologia e informatica, e come i suoi studi abbiano aperto nuove strade nel dialogo tra mente umana e algoritmi" fanno sapere gli organizzatori, in occasione della 20ma edizione di questa sezione, sostenuta dalla Regione Liguria.

Hanno preceduto il fisico, nell’albo d’oro dei ’Liguri nel Mondo’, illustri talenti che hanno contribuito con i loro pensieri e le loro azioni a rendere celebre il nome della nostra regione oltreconfine e in alcuni casi perfino oltreoceano: fra gli altri, l’architetto Renzo Piano, la candidata al Nobel Maria Elena Bottazzi, l’etoile Rachele Buriassi. Il programma dell’evento prevede in apertura i saluti per la Regione Liguria di Paolo Ripamonti, assessore Immigrazione ed Emigrazione, di Lisa Saisi, assessore alla Cultura del Comune di Lerici, di Lucilla Del Santo project manager Premio LericiPea Golfo dei Poeti. L’evento è aperto a tutti, "con l’invito di venire a conoscere uno dei protagonisti più straordinari della scienza contemporanea". Con questa sezione, si concludono le celebrazioni del 70° del Premio Internazionale LericiPea Golfo dei Poeti, presieduto da Pier Gino Scardigli.

C.T.