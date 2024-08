Tari, le cifre sono pesanti: "Più alte rispetto a Spezia". La protesta a Castelnuovo

Tari, quanto ci costi? Se lo sono chiesti i cittadini di Castelnuovo Magra ma anche i consiglieri comunali di opposizione che per avere chiarezza sulle tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti hanno chiesto al sindaco e all’assessore all’ambiente di avere risposte urgenti convocando appositamente un consiglio comunale. I consiglieri di opposizione Martina Tonelli, Marzio Favini, Gherardo Ambrosini e Manuele Micocci hanno sottolineato il "peso" della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani per i residenti castelnovesi. "Una delle più alte della Provincia – spiegano – addirittura doppia rispetto al Comune della Spezia. Viceversa il servizio di raccolta dei rifiuti risulta oggetto di quotidiane critiche da parte della popolazione". In particolare i nuovi consiglieri di minoranza rilevano come sia frequente il mancato ritiro dei sacchetti e ci siano zone poco coperte. "Tutti disservizi e modalità organizzative – continuano – che certamente non giustificano un simile maggiore costo in termini di servizi e di prestazioni". Anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale i rappresentanti dell’opposizione avevano puntato l’indice sul tema dei rifiuti. "Abbiamo evidenziato l’anomalia derivante dal fatto che Acam Iren restituisse al Comune circa 40 mila euro all’anno pagati dai castelnovesi per lo smaltimento rifiuti. Soldi che attualmente entrano nel bilancio comunale senza alcuna destinazione specifica. Così come avevamo chiesto che queste risorse ritornino ai cittadini attraverso sconti e agevolazioni tariffarie almeno per le famiglie più disagiate. Oggi però scopriamo che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Castelnuovo Magra costa il doppio rispetto ad altre parti della Provincia spezzina.

Questo fatto fatto è inaccettabile per questo vogliamo capire cosa è successo in sede di definizione del piano finanziario ambientale che giustifica la tariffa. Vogliamo capire se l’amministrazione comunale era a conoscenza di tale enorme differenza rispetto agli

altri cittadini e cosa ha fatto in questi anni per ridurre tale divario, se ha effettuato verifiche e accertamenti sui costi e sui corrispettivi pagati ad Acam e quali meccanismi ha messo in atto per controllare l’esecuzione del servizio ed il rispetto de contratto di servizio in vigore".

m.m.