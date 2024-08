Suona il ’Paganini della fisarmonica’. Concerto sotto il leccio monumentale

Il ‘Paganini della fisarmonica’ ospite domani, venerdì, al ristorante La Gira, a suonare sotto al gigantesco albero. L’appuntamento musicale con Gianluca Campi al noto locale della Foce della famiglia Tartarini, segue l’evento di tre giorni dedicato proprio al leccio monumentale che ha appena compiuto 324 anni. Nato a Genova nel 1976, Campi a 11 anni ha iniziato a studiare fisarmonica, sotto la direzione di Giorgio Bicchieri, e armonia, con Paolo Conti. A 12 anni ha partecipato e ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica ed in seguito ha partecipato al campionato italiano dove si è classificato nuovamente al 1° posto, riscuotendo enorme successo. A 13 anni ha preso parte ancora al concorso internazionale di Vercelli, piazzandosi primo e ricevendo i complimenti di Wolmer Beltrami, che lo definì un enfant prodige e il ‘Paganini della fisarmonica’. Successivamente ha studiato con importanti maestri quali Gianluca Pica e Jacques Mornet e ricordiamo in particolare, nel 2000, il trionfo al trofeo mondiale di fisarmonica, svolto ad Alcobaça in Portogallo. Si è esibito in numerose sedi concertistiche e in vari festival internazionali, oltre che come fisarmonica solista in molte prestigiose orchestre,come quella del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro e Compositore Nicola Piovani.

Attualmente collabora con la Poseidon Orchestra diretta dal maestro Roberto Bacchini, mentre dal 2002 con il Magnasco Quntet eseguendo musiche originali o trascritte, composte dal Settecento ad oggi sempre con grande attenzione filologica e conseguente riscontro di critica e pubblico. Dal 2005 insieme al pianista spezzino Claudio Cozzani ha formato il Duo Gardel e vanta nel suo vastissimo curriculum dove figurano anche molti cd per diverse case discografiche internazionali e tante collaborazioni come col grande cantautore Bruno Lauzi. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica, è docente attualmente al Centro Musicale Genovese Mancini e tiene masterclass in varie città italiane e tedesche. Ulteriori informazioni sull’evento alla Gira, con cena dalle 19.30 (piatti tipici spezzini) e concerto alle 21.30, sono disponibili contattando il numero 0187 700187.

Marco Magi