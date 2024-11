Sulla Via dei Monti con la joelette del Club Alpino

Nel centro storico di Brugnato, oggi alle 15, la sezione spezzina del Cai in collaborazione con il Comune organizza una dimostrazione dell’accessibilità di un tratto della Via dei Monti per persone con difficoltà motoria. Per l’occasione sarà presentata la joelette in dotazione al Cai, che percorrerà parte del tracciato. Il progetto al quale lavora da anni l’associazione, ‘Un sentiero per tutti’, intende sensibilizzare la popolazione sulla esigenza che anche persone non difficoltà motorie possano apprezzare il piacere del viaggio lento seguendo tracciati che ricordano i pellegrini del Medioevo, come nel caso della Via dei Monti o de Pontremolo. All’iniziativa, inserita nel progetto del Consorzio Il Cigno ‘Una via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’ e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, sarà presente l’archeologa e studiosa del territorio Luisa Cascarini, che accompagnerà il gruppo nella visita del centro storico brugnatese. Chiunque vorrà partecipare, potrà aggregarsi davanti alla cattedrale. A questa prima iniziativa ne seguirà una seconda a Cassana di Borghetto Vara sabato 23 novembre, con l’apertura di un anello adatto a persone diversamente abili studiato dal Cai.

m. magi