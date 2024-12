’Staffetta in giallo’, seconda tappa con Zannoni e Raule all’Urban center

‘Staffetta in giallo’ continua il suo percorso che vede la città mescolarsi con la suspense del giallo. Seconda tappa del progetto – organizzato dal Lions Club Tivegna Valle della Luna, in collaborazione con l’associazione le Spugne, il Lions Club Vara Sud ed il Kiwanis Club Lunigiana Storica, e il patrocinio del Comune della Spezia – oggi alle 18 all’Urban Center di via Carpenino. Alessandro Zannoni metterà a disposizione la sua ironia e la sua conoscenza dell’argomento, per dialogare con Susanna Raule, autrice dell’ultima avventura del commissario Sensi, un personaggio ricco di idee e umanità, capace di far impallidire un demone con le sue argomentazioni per portare un po’ di giustizia nelle strade della Spezia. Insieme a loro, Lorenzo Palloni presenterà il suo movimentatissimo fumetto ambientato nella città sprugolina, in cui una apparente strampalata banda di eterogenei detective si mette in azione per risolvere un mistero.

"Nonostante il caotico ritmo con cui ci troviamo a fare i conti – spiegano i promotori – , alla fine si scopre che il vero caos è quello che si cerca di far passare attraverso l’immobilismo, il qualunquismo e l’essere ‘benpensanti’, elementi che ostacolano le persone vitali dal pensare e agire". L’assonanza comune dei due volumi è rappresentata da personaggi che hanno chiara una regola fondamentale del vivere: ‘la maniera migliore per rispettare le regole è quella di comprendere quando è giusto infrangerle’. "Sia nel romanzo di Susanna Raule che nei disegni di Lorenzo Palloni, ci troveremo a camminare per le strade di una città reale, fatta di sentimenti e sfide, una città che, come racconta la sua storia, è il frutto di incredibili e antiche mescolanze. Una città attenta e sarcastica, che dietro una ruvidezza tutta ligure cela una tenerezza incredibile". ‘Furiosi Sensi’ di Susanna Raule e ‘È successo un guaio’ di Lorenzo Palloni sono due piacevoli letture che stimolano la riflessione e il divertimento.

m. magi